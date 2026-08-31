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Abstimmungsergebnis zur ordentlichen Hauptversammlung der Deutschen Telekom AG am 19. Juni. 2020 in Bonn

Die Hauptversammlung hat über die Beschlussvorschläge der Verwaltung zu denTagesordnungspunkten 2 bis 8 bei einer Präsenz von 3.297.900.661 mit jeweils einer Stimme ausgestatteten Stückaktien und unter Berücksichtigung von für 29.830.862 Stückaktien zugegangenen Briefwahlstimmen, das entspricht zusammen 69,89 % des in 4.761.458.596 Stückaktien eingeteilten Grundkapitals, wie folgt Beschluss gefasst:

Abgegebene gültige Stimmen = Anzahl Aktien  Anteil des hierdurch vertretenen eingetragenen Grundkapitals Ja-Stimmen Anteil Ja-Stimmen Nein-Stimmen 

TOP 2 Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns

3.323.989.18169,81 %3.319.703.36799,87 %4.285.814

TOP 3 Beschlussfassung über die Entlastung
der Mitglieder des Vorstands für das
Geschäftsjahr 2019

3.308.320.26669,48 %3.155.943.31895,39 %152.376.948

TOP 4 Beschlussfassung über die Entlastung
der Mitglieder des Aufsichtsrats für das
Geschäftsjahr 2019

3.285.556.22969,00 %2.999.753.50191,30 %285.802.728

TOP 5 Beschlussfassung über die Bestellung des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2020 sowie des Abschlussprüfers für eine prüferische Durchsicht des verkürzten Abschlusses und des Zwischenlageberichts im Geschäftsjahr 2020 und eine etwaige prüferische Durchsicht
zusätzlicher unterjähriger Finanzinformationen

3.322.272.45069,77 %3.150.548.38594,83 %171.724.065

TOP 6 Wahl eines Aufsichtsratsmitglieds - Herrn Prof. Dr. Michael Kaschke

3.190.877.41967,01 %2.695.662.96184,48 %495.214.458

TOP 7 Beschlussfassung über die Zustimmung zum Ausgliederungs- und Übernahmevertrag zwischen der Deutschen Telekom AG und der
Telekom Deutschland GmbH mit Sitz in Bonn vom 20. April 2020

3.320.361.09369,73 %3.315.957.83199,87 %4.403.262

TOP 8 Beschlussfassung über die Bestellung des Abschlussprüfers für eine etwaige prüferische Durchsicht zusätzlicher unterjähriger Finanzinformationen für das erste
Quartal 2021

3.319.235.52069,71 %3.304.863.75599,57 %14.371.765

 

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