Abstimmungsergebnis zur ordentlichen Hauptversammlung der Deutschen Telekom AG am 19. Juni. 2020 in Bonn

Die Hauptversammlung hat über die Beschlussvorschläge der Verwaltung zu denTagesordnungspunkten 2 bis 8 bei einer Präsenz von 3.297.900.661 mit jeweils einer Stimme ausgestatteten Stückaktien und unter Berücksichtigung von für 29.830.862 Stückaktien zugegangenen Briefwahlstimmen, das entspricht zusammen 69,89 % des in 4.761.458.596 Stückaktien eingeteilten Grundkapitals, wie folgt Beschluss gefasst: