Abstimmungsergebnis zur ordentlichen Hauptversammlung der Deutschen Telekom AG am 19. Juni. 2020 in Bonn
Die Hauptversammlung hat über die Beschlussvorschläge der Verwaltung zu denTagesordnungspunkten 2 bis 8 bei einer Präsenz von 3.297.900.661 mit jeweils einer Stimme ausgestatteten Stückaktien und unter Berücksichtigung von für 29.830.862 Stückaktien zugegangenen Briefwahlstimmen, das entspricht zusammen 69,89 % des in 4.761.458.596 Stückaktien eingeteilten Grundkapitals, wie folgt Beschluss gefasst:
|Abgegebene gültige Stimmen = Anzahl Aktien
|Anteil des hierdurch vertretenen eingetragenen Grundkapitals
|Ja-Stimmen
|Anteil Ja-Stimmen
|Nein-Stimmen
|
TOP 2 Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns
|3.323.989.181
|69,81 %
|3.319.703.367
|99,87 %
|4.285.814
|
TOP 3 Beschlussfassung über die Entlastung
|3.308.320.266
|69,48 %
|3.155.943.318
|95,39 %
|152.376.948
|
TOP 4 Beschlussfassung über die Entlastung
|3.285.556.229
|69,00 %
|2.999.753.501
|91,30 %
|285.802.728
|
TOP 5 Beschlussfassung über die Bestellung des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2020 sowie des Abschlussprüfers für eine prüferische Durchsicht des verkürzten Abschlusses und des Zwischenlageberichts im Geschäftsjahr 2020 und eine etwaige prüferische Durchsicht
|3.322.272.450
|69,77 %
|3.150.548.385
|94,83 %
|171.724.065
|
TOP 6 Wahl eines Aufsichtsratsmitglieds - Herrn Prof. Dr. Michael Kaschke
|3.190.877.419
|67,01 %
|2.695.662.961
|84,48 %
|495.214.458
|
TOP 7 Beschlussfassung über die Zustimmung zum Ausgliederungs- und Übernahmevertrag zwischen der Deutschen Telekom AG und der
|3.320.361.093
|69,73 %
|3.315.957.831
|99,87 %
|4.403.262
|
TOP 8 Beschlussfassung über die Bestellung des Abschlussprüfers für eine etwaige prüferische Durchsicht zusätzlicher unterjähriger Finanzinformationen für das erste
|3.319.235.520
|69,71 %
|3.304.863.755
|99,57 %
|14.371.765