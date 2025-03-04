Gegenanträge und Wahlvorschläge gemäß §§ 126, 127 AktG zur ordentlichen Hauptversammlung der Deutschen Telekom AG am 9. April 2025

Die Einberufung der ordentlichen Hauptversammlung der Gesellschaft für den 9. April 2025 mit der Tagesordnung und den Beschlussvorschlägen der Verwaltung ist im Bundesanzeiger bekannt gemacht worden. Nach §§ 126, 127 des Aktiengesetzes (AktG) zugänglich zu machende Gegenanträge und Wahlvorschläge zu den Punkten der Tagesordnung der ordentlichen Hauptversammlung 2025 geben wir nachfolgend einschließlich des Namens des den Antrag oder den Wahlvorschlag übersendenden Aktionärs, gegebenenfalls einer Begründung sowie gegebenenfalls einer Stellungnahme der Verwaltung wieder. Vorschläge von Aktionären zur Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern sind dabei zudem mit den Angaben nach § 127 Satz 4 AktG versehen.

Die Gegenanträge und Wahlvorschläge sowie gegebenenfalls ihre jeweilige Begründung geben die uns mitgeteilten Ansichten der Verfasser wieder. Auch Tatsachenbehauptungen wurden unverändert und ohne Überprüfung durch uns in das Internet eingestellt, soweit sie zugänglich zu machen sind.

Sie können sich Gegenanträgen, die ausschließlich auf die Ablehnung eines Beschlussvorschlags der Verwaltung gerichtet sind, anschließen, indem Sie im passwortgeschützten Internetdialog und auf den von der Gesellschaft bereitgestellten Briefwahlformularen bzw. Formularen zur Vollmachts- und Weisungserteilung gegen den Beschlussvorschlag der Verwaltung, also zum Beschlussvorschlag der Verwaltung mit „Nein“ stimmen bzw. Ihren Bevollmächtigten, insbesondere die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter, anweisen, mit „Nein“ zu stimmen. Eine gesonderte Abstimmung über solche Gegenanträge, die ausschließlich auf die Ablehnung eines Beschlussvorschlags der Verwaltung gerichtet sind, erfolgt nicht.

Gegenanträge, die nicht nur auf die Ablehnung des Beschlussvorschlags der Verwaltung, sondern auf inhaltlich abweichende Beschlüsse gerichtet sind, sowie Wahlvorschläge, werden nachfolgend mit Buchstaben gekennzeichnet. Im passwortgeschützten Internetdialog und auf den von der Gesellschaft bereitgestellten Briefwahlformularen bzw. Formularen zur Vollmachts- und Weisungserteilung finden sich die betreffenden Buchstaben. Um Briefwahlstimmen bzw. Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter auch für den Fall zu erteilen, dass diese mit Buchstaben gekennzeichneten Gegenanträge und Wahlvorschläge in der Hauptversammlung zur Abstimmung gestellt werden, klicken bzw. kreuzen Sie dort das Ihrem Votum entsprechende Kästchen neben dem Buchstaben des Gegenantrags bzw. des Wahlvorschlags an.

Sofern Sie einem Intermediär, einer Aktionärsvereinigung, einem Stimmrechtsberater im Sinne von § 134a Abs. 1 Nr. 3, Abs. 2 Nr. 3 AktG oder einer diesen nach Maßgabe von § 135 Abs. 8 AktG gleichgestellten Person nicht nur Vollmacht, sondern auch Weisungen bezüglich den mit Buchstaben versehenen Gegenanträgen oder Wahlvorschlägen erteilen möchten, vergewissern Sie sich bitte zuvor nicht nur, ob und unter welchen Voraussetzungen dieser/diese bereit ist, Sie zu vertreten, sondern gegebenenfalls auch, inwieweit dieser/diese bereit ist, Ihr Stimmrecht auch im Zusammenhang mit den betreffenden Gegenanträgen oder Wahlvorschlägen auszuüben.

Das Recht des Versammlungsleiters, im Rahmen der Abstimmung zuerst über die Beschlussvorschläge der Verwaltung abstimmen zu lassen, bleibt unberührt. Sollten die Beschlussvorschläge der Verwaltung mit der notwendigen Mehrheit angenommen werden, haben sich insoweit die Gegenanträge oder (abweichenden) Wahlvorschläge erledigt.

Zu Fragen rund um die Hauptversammlung wenden Sie sich bitte per E-Mail an hv-service@telekom.de oder telefonisch an die HV-Hotline unter +49 228 181-55770, erreichbar montags bis freitags (außer an Feiertagen) von 8:00 Uhr bis 17:00 Uhr (MEZ/MESZ).

Gegenanträge und Wahlvorschläge

Der Aktionär, Hans Weber, hat folgenden Gegenantrag zu Tagesordnungspunkt 3 übersandt:

Gegenantrag (PDF, 610 KB)

Der Aktionär, Benedikt Arnold Dierdorf, hat folgenden Wahlvorschlag zu Tagesordnungspunkt 7 übersandt - Antrag A:

Antrag A (PDF, 1,01 MB)

Der Aktionär, Peter Schweigkofler, hat folgenden Gegenantrag zu Tagesordnungspunkt 2 übersandt - Antrag B:

Antrag B (PDF, 0,98 MB)

Der Dachverband der Kritischen Aktionärinnen und Aktionäre hat folgende Gegenanträge zu Tagesordnungspunkten 3 und 4 übersandt:

Gegenanträge (PDF, 2,13 MB)

Der Aktionär, Hans Oswald, hat folgende Gegenanträge zu Tagesordnungspunkt 3 übersandt:

Gegenantrag 1 (PDF, 110 KB)

Gegenantrag 2 (PDF, 112 KB)

Der Aktionär, Hans Oswald, hat folgenden Wahlvorschlag zu Tagesordnungspunkt 7 übersandt - Antrag C:

Antrag C (PDF, 203 KB)

Der Aktionär, Hans Oswald, hat folgenden Wahlvorschlag zu Tagesordnungspunkt 7 übersandt - Antrag D:

Antrag D (PDF, 255 KB)

Der Aktionär, Hans Oswald, hat folgenden Wahlvorschlag zu Tagesordnungspunkt 7 übersandt - Antrag E:

Antrag E (PDF, 148 KB)

Letzte Aktualisierung: 27. März 2025