Q2 2023: Live Webcast für Privatanlegende am Dienstag, 15. August 2023

Premiere geglückt: der 1. Deutsche Telekom Investor Relations Community Call für Privatanlegende zu den Geschäftsergebnissen des 1. Halbjahrs 2023 war ein Erfolg! Das ist nicht nur unser Bauchgefühl, sondern vor allem das #Feedback der Teilnehmenden, um das wir am Ende des Livestreams gebeten hatten: auf einer Skala von 0-10 haben 80% die Session mit einer 9 oder 10 bewertet (#NPS=+70).

Wer am Dienstagabend nicht dabei war, kann sich die Aufzeichnung auf unserem Investor Relations YouTube-Kanal anschauen. In der Videobeschreibung unter dem Video auf #YouTube gibt es detaillierte Sprungmarken für jede Folie und Frage. Dadurch ist es ganz einfach, genau die Themen aufzurufen, die individuell gerade besonders interessieren.

Vielen Dank an alle Teilnehmenden des Live-Webcasts und Zuschauer und an alle, die unser völlig offenes Format mit ihren #Fragen bereichert haben! In den 5 Tagen seit der Veröffentlichung der Ergebnisse und auch noch während des Webcasts wurden insgesamt knapp 50 Beiträge mit Fragen auf der Onlineplattform Particify gepostet und mit Likes bewertet. Transparenz Diese Themen haben wir dann zu folgenden Blöcken gebündelt: T-Mobile US, Aktienrückkauf durch T-Mobile US, Schuldenabbau, Aktionärsvergütung, M&A, Glasfaserausbau in Deutschland und KI+IT-Transformation. So konnten wir die meisten Fragen adressieren.

Warum machen wir das als erstes Unternehmen in Deutschland (und unseres Wissens weltweit)? Weil wir es ernst meinen mit dem lebendigen und kontinuierlichen Austausch mit Privatanlegenden. Auf Augenhöhe! Nach der Hauptversammlung in Präsenz, der Teilnahme an Investorenmessen, Events auf der Digital X, unseren Social Media Aktivitäten und dem Community Event mit Finfluencern war das der nächste Schritt. Und auch hier gilt: #wewontstop.

Wir freuen uns auf den Austausch und sind auf die Resonanz gespannt!

P.S.: Wer sich dafür interessiert, was die professionellen Investoren zum #DT23Q2 von uns wissen wollten, findet die Liste der Fragen in der Videobeschreibung des Q2-2023 Live-Webcast für institutionelle Investoren & Analysten vom 10. Aug : youtu.be/JnCfBzLpDno (EN mit DE Untertiteln)

Vergangene Termine:

Datum Ort Veranstaltung Teilnehmer 21. Sept. 2023 Köln Digital X: Vortrag und geführter Rundgang (Verlosung) Investor Relations 09. November 2023 Email Versand des Newsletters für Privatanlegende zur Bekanntgabe der Ergebnisse zum 3. Quartal Investor Relations 11. November 2023 Hamburg Börsentag Hamburg Investor Relations 23. Februar 2023 Email Versand des Newsletters für Privatanlegende zur Bekanntgabe der Ergebnisse zum 4. Quartal 2022 Investor Relations 17. März 2023 Stuttgart Messe Invest Messe + Konferenz: Vortrag auf dem DSW Anlegerforum Investor Relations 05. April 2023 Bonn Hauptversammlung der Deutschen Telekom AG Vorstand und Aufsichtsrat 11. Mai 2023 Email Versand des Newsletters für Privatanlegende zur Bekanntgabe der Ergebnisse zum 1. Quartal Investor Relations 9. Juni 2023 Bonn,

Telekom

Konzern-

zentrale 1. Deutsche Telekom Investor Relations Community Event Investor Relations 10. August 2023 Email Versand des Newsletters für Privatanlegende zur Bekanntgabe der Ergebnisse zum 2. Quartal Investor Relations 15. August 2023 Virtuell Interaktive Q&A-Session für Privatanlegende zu den Ergebnissen des 2. Quartals Investor Relations

Die Termine für Privatanlegende aus den vergangenen Jahren finden Sie auf dieser Seite im Abschnitt ‚Archiv‘.