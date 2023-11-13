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Q3 2023: Live Webcast für Privatanlegende am Montag, 13. November 2023

3 Minute Lesezeit
BI_Deckblatt ConfCall Investoren Q3-2023 PA

Herzliche Einladung zum ➡️Live-Webcast für Privatanlegende zu den Geschäftsergebnissen des 3. Quartals 2023⬅️ am Montag, 13. Nov um 19 Uhr! #DT23Q3

Privatanlegende fragen + das Unternehmen antwortet: Statt 1x jährlich bei der Hauptversammlung geben wir Privatanlegenden auch während des Geschäftsjahrs die Möglichkeit, uns Fragen zu stellen, die wir in einem Live-Webcast beantworten. Ganz ähnlich wie wir das auch für institutionelle Investoren und Journalisten tun.

Nach der erfolgreichen Premiere im August gehen wir jetzt in die 2. Runde.

Und es gibt einiges zu besprechen: Neben der Geschäftsentwicklung natürlich die kräftig gewachsene Dividende und das Aktienrückkaufprogramm der Telekom, die bevorstehende erstmalige Dividendeauszahlung der T-Mobile (US), die Entwicklung des amerikanischen Mobilfunkmarktes und vieles mehr.

Uns geht es um einen Austausch auf Augenhöhe mit Privatanlegenden. Unser Ziel dabei ist, allen Anlegenden ein gutes Verständnis vom Geschäft der Deutschen Telekom zu ermöglichen - großen institutionellen Fonds genauso wie Privatanlegenden. Aktienkultur

Hannes Wittig, Leiter InvestorRelations der Deutsche Telekom wird die Ergebnisse des 3. Quartals kurz zusammenfassen und dann ausgiebig die Fragen der Teilnehmenden beantworten.

Um die Teilnahme so einfach wie möglich zu machen ...
➡️findet der Webcast am 👉Montag 13. November 2023👈 statt, also 4 Tage nach der Bekanntgabe der Ergebnisse (Donnerstag, 9. November 2023). So haben alle ausreichend Zeit, um sich unsere veröffentlichten Unterlagen sowie die Markt- und Pressereaktionen in Ruhe anzuschauen.
➡️beginnt der Webcast abends um 👉19 Uhr👈, damit alle entspannt aus dem Feierabend teilnehmen können.
➡️streamen wir den Webcast live auf unserem Investor Relations YouTube Kanal. Eine zusätzliche Registrierung ist nicht nötig. Der Countdown läuft bereits: 👉 youtu.be/ViIOFl96SOc 👈
➡️wird die Auzeichnung auf YouTube dauerhaft abrufbar sein.

Und um in der Fragerunde eine größtmögliche Inklusion und Transparenz sicherzustellen ...
➡️nutzen wir hierfür die Onlineplattform Particify, auf der jeder Fragen posten kann - anonym oder mit Angabe des Namens: lnkd.in/eRBaQ3Pk
➡️ist diese Onlineplattform ohne Registrierung nutzbar.
➡️wird die Fragenliste für jeden sichtbar sein.
➡️kann jeder Likes für Fragen vergeben und damit die Reihenfolge der Beantwortung beeinflussen.

Wir freuen uns auf den Austausch!

Vergangene Termine:

Datum

Ort

Veranstaltung

Teilnehmer

21. Sept. 2023

Köln

Digital X: Vortrag und geführter Rundgang (Verlosung)

Investor Relations

09. November 2023

Email

Versand des Newsletters für Privatanlegende  zur Bekanntgabe der Ergebnisse zum 3. Quartal

Investor Relations

11. November 2023

Hamburg

Börsentag Hamburg

Investor Relations

23. Februar 2023

Email

Versand des Newsletters für Privatanlegende  zur Bekanntgabe der Ergebnisse zum 4. Quartal 2022

Investor Relations

17. März 2023                      

Stuttgart Messe

Invest Messe + Konferenz: Vortrag auf dem DSW Anlegerforum

Investor Relations

05. April 2023

Bonn

Hauptversammlung der Deutschen Telekom AG

Vorstand und Aufsichtsrat

11. Mai 2023 

Email

Versand des Newsletters für Privatanlegende  zur Bekanntgabe der Ergebnisse zum 1. Quartal

Investor Relations

9. Juni 2023

Bonn,
Telekom
Konzern-
zentrale

1. Deutsche Telekom Investor Relations Community Event

Investor Relations

10. August 2023

Email

Versand des Newsletters für Privatanlegende  zur Bekanntgabe der Ergebnisse zum 2. Quartal

Investor Relations

15. August 2023

Virtuell

Interaktive Q&A-Session für Privatanlegende zu den Ergebnissen des 2. Quartals

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Die Termine für Privatanlegende aus den vergangenen Jahren finden Sie auf dieser Seite im Abschnitt ‚Archiv‘.

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