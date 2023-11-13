Q3 2023: Live Webcast für Privatanlegende am Montag, 13. November 2023

Herzliche Einladung zum ➡️Live-Webcast für Privatanlegende zu den Geschäftsergebnissen des 3. Quartals 2023⬅️ am Montag, 13. Nov um 19 Uhr! #DT23Q3

Privatanlegende fragen + das Unternehmen antwortet: Statt 1x jährlich bei der Hauptversammlung geben wir Privatanlegenden auch während des Geschäftsjahrs die Möglichkeit, uns Fragen zu stellen, die wir in einem Live-Webcast beantworten. Ganz ähnlich wie wir das auch für institutionelle Investoren und Journalisten tun.

Nach der erfolgreichen Premiere im August gehen wir jetzt in die 2. Runde.

Und es gibt einiges zu besprechen: Neben der Geschäftsentwicklung natürlich die kräftig gewachsene Dividende und das Aktienrückkaufprogramm der Telekom, die bevorstehende erstmalige Dividendeauszahlung der T-Mobile (US), die Entwicklung des amerikanischen Mobilfunkmarktes und vieles mehr.

Uns geht es um einen Austausch auf Augenhöhe mit Privatanlegenden. Unser Ziel dabei ist, allen Anlegenden ein gutes Verständnis vom Geschäft der Deutschen Telekom zu ermöglichen - großen institutionellen Fonds genauso wie Privatanlegenden. Aktienkultur

Hannes Wittig, Leiter InvestorRelations der Deutsche Telekom wird die Ergebnisse des 3. Quartals kurz zusammenfassen und dann ausgiebig die Fragen der Teilnehmenden beantworten.

Um die Teilnahme so einfach wie möglich zu machen ...

➡️findet der Webcast am 👉Montag 13. November 2023👈 statt, also 4 Tage nach der Bekanntgabe der Ergebnisse (Donnerstag, 9. November 2023). So haben alle ausreichend Zeit, um sich unsere veröffentlichten Unterlagen sowie die Markt- und Pressereaktionen in Ruhe anzuschauen.

➡️beginnt der Webcast abends um 👉19 Uhr👈, damit alle entspannt aus dem Feierabend teilnehmen können.

➡️streamen wir den Webcast live auf unserem Investor Relations YouTube Kanal. Eine zusätzliche Registrierung ist nicht nötig. Der Countdown läuft bereits: 👉 youtu.be/ViIOFl96SOc 👈

➡️wird die Auzeichnung auf YouTube dauerhaft abrufbar sein.

Und um in der Fragerunde eine größtmögliche Inklusion und Transparenz sicherzustellen ...

➡️nutzen wir hierfür die Onlineplattform Particify, auf der jeder Fragen posten kann - anonym oder mit Angabe des Namens: lnkd.in/eRBaQ3Pk

➡️ist diese Onlineplattform ohne Registrierung nutzbar.

➡️wird die Fragenliste für jeden sichtbar sein.

➡️kann jeder Likes für Fragen vergeben und damit die Reihenfolge der Beantwortung beeinflussen.

Wir freuen uns auf den Austausch!

Vergangene Termine:

Datum Ort Veranstaltung Teilnehmer 21. Sept. 2023 Köln Digital X: Vortrag und geführter Rundgang (Verlosung) Investor Relations 09. November 2023 Email Versand des Newsletters für Privatanlegende zur Bekanntgabe der Ergebnisse zum 3. Quartal Investor Relations 11. November 2023 Hamburg Börsentag Hamburg Investor Relations 23. Februar 2023 Email Versand des Newsletters für Privatanlegende zur Bekanntgabe der Ergebnisse zum 4. Quartal 2022 Investor Relations 17. März 2023 Stuttgart Messe Invest Messe + Konferenz: Vortrag auf dem DSW Anlegerforum Investor Relations 05. April 2023 Bonn Hauptversammlung der Deutschen Telekom AG Vorstand und Aufsichtsrat 11. Mai 2023 Email Versand des Newsletters für Privatanlegende zur Bekanntgabe der Ergebnisse zum 1. Quartal Investor Relations 9. Juni 2023 Bonn,

Telekom

Konzern-

zentrale 1. Deutsche Telekom Investor Relations Community Event Investor Relations 10. August 2023 Email Versand des Newsletters für Privatanlegende zur Bekanntgabe der Ergebnisse zum 2. Quartal Investor Relations 15. August 2023 Virtuell Interaktive Q&A-Session für Privatanlegende zu den Ergebnissen des 2. Quartals Investor Relations

Die Termine für Privatanlegende aus den vergangenen Jahren finden Sie auf dieser Seite im Abschnitt ‚Archiv‘.