Basisinformationen & Struktur

Group Development steuert ausgewählte Beteiligungen des Konzerns aktiv und entwickelt diese wertsteigernd.

Nach dem Verkauf von T-Mobile Netherlands und GD Towers enthält das Segment Group Development die Deutsche Telekom Capital Partners (DTCP).

Ebenso bei Group Development angesiedelt sind die Konzernfunktionen Mergers & Acquisitions sowie Strategisches Portfoliomanagement.