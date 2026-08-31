T-Mobile USA und MetroPCS schließen sich zusammen

Die Geschäftsleitung von T-Mobile USA präsentiert am 8.Januar 2013 auf der Citi Global Internet, Media and Telecommunications Conference in Las Vegas. mehr
Die Aktionäre der MetroPCS haben heute in einer außerordentlichen Hauptversammlung der Vereinbarung mit der Deutschen Telekom zugestimmt, das Unternehmen mit der T-Mobile USA zusammen zu führen. mehr
Die Deutsche Telekom legt der MetroPCS Inc. ein verbessertes und zugleich endgültiges Angebot für den Zusammenschluss der MetroPCS mit ihrer Tochtergesellschaft T-Mobile USA vor. mehr
John Legere, CEO T-Mobile USA
Neville Ray, CTO T-Mobile USA
Braxton Carter, CFO MetroPCS
Neville Ray (CTO von T-Mobile USA) im Gespräch mit Robin Bienenstock (Teamleiterin Aktienanalyse Telekommunikation Europa bei Sanford Bernstein) und Craig Moffet (Teamleiter Aktienanalyse Telekommunikation USA bei Sanford Bernstein):
- Was der Markt übersieht
- Kombination von zwei Mobilfunklizenz-Portfolios, nicht von zwei Netzwerken
- Bedeutung für T-Mobile USA, Deutsche Telekom und MetroPCS
Präsentation Neville Ray (engl) (PDF, 307 KB)
Mitschnitt der Telefonkonferenz (59 Minuten, englisch)
Die Telefonkonferenz wurde durchgeführt am 8. Oktober 2012 um 16.30 Uhr CET (Bonn), 15.30 Uhr GMT (London), 10.00 Uhr ET (New York) und 7.00 Uhr PT (San Francisco).
T-Mobile USA und MetroPCS wollen Kunden starke Alternative zu US-Mobilfunkmarktführern bieten.
- Herausforderer-Strategie von T-Mobile wird durch Größenvorteile, erweitertes Spektrum und zusätzliche Finanzmittel weiter vorangetrieben
- Aktionäre von MetroPCS erhalten Einmalzahlung in Höhe von 1,5 Mrd. US-$ und 26 % der Anteile an der gemeinsamen Gesellschaft
- Deutsche Telekom erhält 74 % der Anteile an der gemeinsamen Gesellschaft
- Positive Auswirkungen auf Kundenbestand und Umsatzhöhe durch Zusammenlegung
- Für die gemeinsame Gesellschaft werden für 2012 ein Umsatz auf Pro-forma-Basis in Höhe von 24,8 Mrd. US-$, ein Kundenbestand von 42,5 Mio. und potenzielle Synergien mit einem Barwert von 6-7 Mrd. US-$ prognostiziert
Weitere Informationen und Einzelheiten hierzu enthält die Präsentation und die Aufzeichnung der Telefonkonferenz.
Präsentation (engl.) (PDF, 1,31 MB)
Transkript der Telefonkonferenz (engl.) (PDF, 302 KB)
Die Telefonkonferenz wurde durchgeführt am 3. Oktober 2012 um 15.00 Uhr CET (Bonn), 14.00 Uhr GMT (London), 9.00 Uhr ET (New York) und 6.00 Uhr PT (San Francisco).