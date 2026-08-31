T-Mobile USA und MetroPCS schließen sich zusammen

Neville Ray (CTO von T-Mobile USA) im Gespräch mit Robin Bienenstock (Teamleiterin Aktienanalyse Telekommunikation Europa bei Sanford Bernstein) und Craig Moffet (Teamleiter Aktienanalyse Telekommunikation USA bei Sanford Bernstein):

- Was der Markt übersieht

- Kombination von zwei Mobilfunklizenz-Portfolios, nicht von zwei Netzwerken

- Bedeutung für T-Mobile USA, Deutsche Telekom und MetroPCS

Präsentation Neville Ray (engl) (PDF, 307 KB)

Mitschnitt der Telefonkonferenz (59 Minuten, englisch)

Die Telefonkonferenz wurde durchgeführt am 8. Oktober 2012 um 16.30 Uhr CET (Bonn), 15.30 Uhr GMT (London), 10.00 Uhr ET (New York) und 7.00 Uhr PT (San Francisco).