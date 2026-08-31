2017

USA

T-Mobile US hat den Zuschlag für 31 MHz landesweiten Spektrums erhalten und zahlt hierfür ca 7,99 Milliarden US-Dollar an die US-Regierung. Die Auktion erzielte ein Gesamtergebnis von über 19 Milliarden US-Dollar, wovon 10 Milliarden an Fernsehstationen gezahlt werden, denen die Frequenzen ursprünglich gehörten.

Medieninformation: Frequenzauktion in den USA beendet – T-Mobile US ersteigert wichtige Frequenzen

2015

Deutschland

Aquise von 700/900/1800 MHz und 1500 MHz Frequenzen im Downlinkspektrum.

Zuschlagspreis: 1.792.156.000 €.

Medieninformation: Deutsche Telekom ersteigert Frequenzen für mehr Breitband im Mobilfunk

Weitere Informationen zum Auktionsende finden Sie auch hier auf der Seite der Bundesnetzagentur.

Tschechien

Verkauf des verbleibenden Spektrums in 1800/2006 MHz und 3,7 GHz; geplant für 1.Halbjahr.

2014

USA

Winter 2014: AWS-3 Spektrum Auktion mit 65MHz verfügbar (inklusive 50MHz gepaartes Spektrum und 15MHz ungepaartes Spektrum)

Polen

Dezember 2014: 800/2600 MHz.

Griechenland

Oktober 2014: 800/2600 MHz.

Cosmote GR sicherte sich 2x10 MHz in 800MHz; 2x30 MHz in 2600MHz und 1x20 MHz (ungepaart) in 2600MHz für 135 Mio. €.

Ungarn

September 2014: 800/900/1800/2600 MHz.

Magyar Telekom sicherte sich 2x10 MHz in 800 MHz; 2x30 MHz in 2600 MHz; 2x2 MHz in 900 MHz; 2x10 MHz in 1800MHz für ca. 188 Mio. €.

Polen

August 2014: Erneuerung 1800 MHz Lizenzen.

2013

Tschechien

November 2013; 800 /1800 MHz and 2.6 GHz.

T-Mobile Czech sicherte sich 2x10 MHz in 800 MHz, 2x2 MHz in 1800 MHz und 2x20 MHz in 2.6 GHz FDD für 98 Mio. €.

Österreich

Oktober 2013: 800/900/1800 MHz.

2012

Niederlande

Dezember 2012; Gesamtes Spektrum

T-Mobile Netherlands zahlte am wenigsten aller großen MNOs, aber immer noch 0.9 Mrd. €. TMNL hat nun die größte Anzahl an Lizenzen im Schlüsselband 1800MHz, ideal für 4G.

Polen

Oktober 2012: 1800 MHz.

PTC (T-Mobile Polska) sicherte sich weitere 2x10 MHz in 1800MHz für 108 Mio. €.

Ungarn

Januar 2012; 900MHz.

Erwerb von 2x2 MHz im 900 MHz Band für 34,6 Mio. €.