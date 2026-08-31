1.4.2020, Mit vereinten Kräften startet die neue T-Mobile US am 1. April 2020
Medieninformation
New T-Mobile Gesamtjahr 2019 pro forma US-GAAP Umsatz und Kunden (in Englisch; Quelle: Seite 4 der FY19 presentation) (PDF, 120 KB)
newtmobile.com
Allfor5G.com
21.2.2020, T-Mobile US, Inc. und Sprint Corp. ändern Vereinbarung über den Zusammenschluss beider Unternehmen
Ad-hoc Mitteilung
11.2.2020, New Yorker Gericht fällt Entscheidung zugunsten Fusion T-Mobile US und Sprint
Ad-hoc Mitteilung
29.4.2018, T-Mobile, US Inc. und Sprint Corp. wollen im Wege eines Aktientausches fusionieren
Ad-hoc Mitteilung
Präsentation (PDF, 593 KB)
Transkript (englisch) (PDF, 350 KB)
Medieninformation (PDF, 72 KB)
Bond Investor Information (PDF, 545 KB)
Allfor5G.com
newtmobile.com
YouTube: Bond Investor Update on TMUS & Sprint merger
YouTube: Deutsche Telekom Conference Call: Supercharging U.S. growth & Value Creation
YouTube: Tim Höttges on Fusion of T-Mobile US and Sprint