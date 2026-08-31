New T-Mobile

Mit vereinten Kräften startete die neue T-Mobile US am 1. April 2020

Fusion von T-Mobile US und Sprint über reinen Aktientausch ohne Barkomponente

Marktkapitalisierung von rund 110 Milliarden Dollar

Neues Unternehmen mit 140 Millionen Mobilfunk-Kunden

Deutsche Telekom stark auf beiden Seiten des Atlantiks

Fortsetzung der Un-Carrier-Strategie und forcierter 5G-Netzausbau

