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New T-Mobile

1 Minute Lesezeit

Mit vereinten Kräften startete die neue T-Mobile US am 1. April 2020

  • Fusion von T-Mobile US und Sprint über reinen Aktientausch ohne Barkomponente
  • Marktkapitalisierung von rund 110 Milliarden Dollar
  • Neues Unternehmen mit 140 Millionen Mobilfunk-Kunden 
  • Deutsche Telekom stark auf beiden Seiten des Atlantiks
  • Fortsetzung der Un-Carrier-Strategie und forcierter 5G-Netzausbau
Logos von T-Mobile US und Sprint.

1.4.2020, Mit vereinten Kräften startet die neue T-Mobile US am 1. April 2020

Medieninformation

New T-Mobile Gesamtjahr 2019 pro forma US-GAAP Umsatz und Kunden (in Englisch; Quelle: Seite 4 der FY19 presentation) (PDF, 120 KB)

newtmobile.com

Allfor5G.com

21.2.2020, T-Mobile US, Inc. und Sprint Corp. ändern Vereinbarung über den Zusammenschluss beider Unternehmen

Ad-hoc Mitteilung

11.2.2020, New Yorker Gericht fällt Entscheidung zugunsten Fusion T-Mobile US und Sprint

Ad-hoc Mitteilung

29.4.2018, T-Mobile, US Inc. und Sprint Corp. wollen im Wege eines Aktientausches fusionieren

Ad-hoc Mitteilung

Präsentation (PDF, 593 KB)

Transkript (englisch) (PDF, 350 KB)

Medieninformation (PDF, 72 KB)

Bond Investor Information (PDF, 545 KB)

Allfor5G.com

newtmobile.com

YouTube: Bond Investor Update on TMUS & Sprint merger

YouTube: Deutsche Telekom Conference Call: Supercharging U.S. growth & Value Creation

YouTube: Tim Höttges on Fusion of T-Mobile US and Sprint

Investor Relations Kontakte