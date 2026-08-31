Organisationsstruktur

Die Deutsche Telekom International Finance B.V. (DTIF) ist die niederländische Finanzierungsgesellschaft der Deutsche Telekom und eine 100-prozentige Tochtergesellschaft der Deutschen Telekom AG. DTIF wurde 1995 gegründet und hat ihren Geschäftssitz in Maastricht, Niederlande. DTIF war von 1998 bis 2018 am Kapitalmarkt aktiv. Nach 2018 begab DTIF keine neuen Schuldtitel mehr, die Finanzierungsmaßnahmen erfolgten durch die Deutsche Telekom AG in Bonn.

Geschäftszweck

Der Geschäftszweck der DTIF ist die Aufnahme von Fremdkapital am Kapital- und Bankenmarkt (insbesondere in Form von Anleihen und Darlehen), sowie die Weiterreichung dieser Mittel als interne Darlehen an die Deutsche Telekom AG und deren Tochterunternehmen. Externe Finanzierungen von der DT International Finance B.V. werden immer unter Garantie der Deutschen Telekom AG durchgeführt.

Satzung

Satzung der DTIF (Englische Übersetzung ab Seite 14) (PDF, 1,60 MB)