Ein Campus-Netz ist ein exklusives Mobilfunknetz für ein definiertes lokales Firmengelände, eine Universität oder einzelne Gebäude, das auf die individuellen Bedürfnisse der Nutzer zugeschnitten ist. Campus-Netze gibt es als Kombination aus dem öffentlichen Mobilfunknetz und einem privaten Netz. Beide Netze decken dabei gemeinsam einen festgelegten Campus-Bereich ab. Hierbei ist das private Netz von außen nicht zugänglich. Das bedeutet, die Kapazität des Campus-Netzes steht dem Kunden zu jeder Zeit exklusiv zur Verfügung. Außerdem verlässlich bei Campus-Netzen: die Frist, innerhalb derer das Netz reagiert, also die so genannte Latenz oder Reaktionszeiten im Netz. So können zum Beispiel Maschinen miteinander oder mit einem Rechenzentrum ohne Verzögerung kommunizieren. Aufgrund der geringen Latenz können sich auch Fahrzeuge mit Hilfe von Sensoren autonom über das Firmengelände bewegen.

Durch die parallele Versorgung des Campus mit dem öffentlichen Mobilfunknetz sind auf dem Campus auch externe Anwendungen problemlos möglich, wie zum Beispiel die Fernwartung von Maschinen durch die Herstellerfirma.

Darüber hinaus gibt es auch rein private Campus-Netze auf Grundlage der 5G-Standalone-Technologie (5G SA). Das ist die nächste Entwicklungsstufe des Mobilfunkstandards 5G. Diese Campus-Netze funktionieren vollkommen getrennt vom öffentlichen Mobilfunknetz: Alle Komponenten der Infrastruktur von den Antennen über das Kernnetz hin zum Netzwerkserver befinden sich lokal auf dem Gelände des Kunden. Diese eigenständige private 5G-Architektur „kurzer Wege“ ermöglicht eine besonders einfache, sichere und schnelle Datenverarbeitung. Sie eignet sich am besten zur Unterstützung besonders anspruchsvoller und sicherheitskritischer Anwendungen.

Weitere Vorteile der Campus-Netze: starke Datensicherheit, schnelle Datenübertragung und hohe Zuverlässigkeit. Eigenschaften, die für digitalisierte Produktionsstätten unverzichtbar sind.