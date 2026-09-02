5G Geschwindigkeit ist Datenkommunikation nahezu in Echtzeit

Wie schnell ist 5G?

5G verbessert mobiles Internet deutlich. LTE war lange Zeit die schnellste verfügbare Mobilfunktechnik, die eine maximale Datenrate von bis zu 300 Megabit pro Sekunde (Mbit/s) ermöglicht. Auch nach Einführung von 5G steht LTE den privaten Nutzern weiterhin zur Verfügung.

Die Geschwindigkeit gilt als Maßstab für die Leistungsfähigkeit eines Funknetzes und ist auch als Bandbreite, Datenübertragungsrate, Datenrate oder Verbindungsgeschwindigkeit bekannt. Gemeint ist damit die Menge an digitalen Daten, die innerhalb eines Zeitraums über einen Kanal zwischen zwei Endgeräten ausgetauscht wird.

Die Telekom testete auf der IFA 2018 ein 5G Netz im Livebetrieb. Dabei wurde eine Geschwindigkeit von drei Gigabit pro Sekunde gemessen. Unter Idealbedingungen soll die 5G Geschwindigkeit zukünftig bis zu zehn Gbit/s betragen. Das ist ein Zuwachs um das Zwanzigfache.

Wie schnell zehn Gbit/s wirklich sind, lässt sich an einem einfachen Beispiel darstellen: Um den Inhalt einer DVD (4,7 GB) herunterzuladen, braucht ein Nutzer über einen DSL-Anschluss mit einer Bandbreite von 50 Mbit/s etwa 13 Minuten. Ein 5G fähiges Smartphone oder ein Laptop könnte den Inhalt einer ganzen DVD über eine mobile 5G Datenverbindung im Idealfall innerhalb von nur vier Sekunden laden.

Bei der 5G Technologie geht es jedoch um mehr, als ausschließlich nur um Geschwindigkeit. Weitere entscheidende Faktoren sind Verfügbarkeit und Zuverlässigkeit.

Geringe Latenz als Voraussetzung für viele Anwendungen

Mit dem Begriff der Latenzzeit wird die konkrete Zeitspanne erfasst, in der eine individuelle Nutzeraktivität über ein mobiles Endgerät eine nachfolgende Reaktion, den Ping, auf einem anderen Gerät auslöst.

Beispielhaft für die Bedeutung von einem latenzarmen und leistungsfähigen 5G-Netz ist das teleoperierte Fahren: Das Netz der Telekom kann die Übermittlung großer Datenmengen quasi in Echtzeit vom Fahrzeug zum räumlich entferntem Fahrstand sicherstellen. So lassen sich Fahrzeuge zuverlässig aus der Ferne steuern.

Sehr geringe Reaktionszeiten im Netz ermöglichen auch erstmals eine wirkliche Kommunikation zwischen vernetzten Maschinen und Geräten, zum Beispiel in der Industrie 4.0 oder der Medizin.

Virtual Reality ist zwar auch mit LTE möglich, wird jedoch mit dem Potenzial von 5G und Edge Computing wesentlich besser und eindrucksvoller.

Intelligente Maschinen kommunizieren in Echtzeit

Die durchschnittliche Latenz im LTE-Netz liegt etwa bei 50 Millisekunden. 5G verbessert die Latenzzeiten und Datenraten deutlich. Mit Versuchen in einer Laborumgebung realisierten Forscher sogar einen Rekordwert von einer Millisekunde. Ziel ist, die schnellen Reaktionszeiten von 5G permanent zu gewährleisten.

Verlässliche Latenzen sowie hohe Verbindungsgeschwindigkeiten spielen bei der Vernetzung von intelligenten Geräten in der Industrie 4.0 eine entscheidende Rolle. Hier kommt es auf garantierte Reaktionszeiten an und nicht auf einmalige Spitzenleistungen. Die schnellere Datenübertragung mit 5G wird in Verbindung mit künstlicher Intelligenz und Edge Computing eine zuverlässige Kommunikation zwischen Maschinen und eine automatisierte und autonome Produktion ermöglichen.

Konnektivität auf der Basis von 5G entwickelt sich zu einer wichtigen Komponente für die Digitalisierung der Industrie. Mit der Bereitstellung von virtuellen Netzebenen können so auch mobile Roboter in der wirtschaftlichen Produktion flexibel und abhängig von speziellen Erfordernissen effizient eingesetzt werden.

Die Datenkommunikation auf der Basis von 5G Geschwindigkeit spielt zukünftig in vielen Anwendungsfällen eine Schlüsselrolle.