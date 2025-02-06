Wi-Fi Sensing: Innovation für Haussicherheit und Gesundheitsüberwachung

Die neue Technologie WiFi-Sensing verwandelt moderne Konnektivität künftig in etwas noch Intelligenteres: eine WiFi-Sensing-Zone. Was ist das? WiFi-Sensing nutzt die WLAN-Signale von Routern und WLAN-fähigen Geräten. Intelligente Algorithmen analysieren das entstehende Netz an Signalen zwischen den Geräten. Und erkennen, wenn sich etwas darin verändert. Zum Beispiel, wenn eingebrochen wird.

Mit Wi-Fi 7 und innovativem Wi-Fi Motion Sensing wird ein neues Ökosystem für verbesserte Haussicherheit und Gesundheitsüberwachung möglich. Durch Nutzung vorhandener Wi-Fi-Signale und fortschrittlicher KI-Technologien ermöglicht der passende Router mit innovativer Software die Erkennung von Bewegungen, zum Beispiel bei Einbrüchen. Aber auch die Nicht-Bewegung von gestürzten Personen und die Messung von Vitalparametern wie Atmung und Puls ist ohne zusätzliche Hardware möglich. Lediglich ein weiteres im WLan-fähiges Gerät als „Gegenstelle“ wird benötigt.

Neue Anwendungen möglich

Wi-Fi Sensing ermöglich neue Anwendungen wie:

das Monitoring von Senioren, damit sie länger in ihrer gewohnten Umgebung bleiben können

Einbruchschutz durch das Erkennen von Bewegungen

Energieeinsparungen durch anwesenheitsabhängige Automatisierung und intelligente Gebäudemanagementlösungen.

WiFi-Sensing bietet gegenüber einer Kamera Datenschutz. Die Identität der Personen ist nicht erkennar, es werden nur Schemen gezeigt. WiFi Sensing durchdringt Wände und bietet eine kostengünstige Lösung für eine nachhaltige und effiziente Nutzung der vorhandenen Wi-Fi-Infrastruktur. Die Telekom strebt Kooperationen mit neuen und bestehenden Partnern an, um dieses flexible und innovative Ökosystem weiter auszubauen.

Hier erklärt Claudia Nemat, Vorstandsmitglied für Technik und Innovation der Deutschen Telekom, im Video wie WiFiSensing funktioniert.