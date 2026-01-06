Praktische Helfer am Handgelenk: Das können Smartwatches

Smartwatches sind Armbanduhren, die neben der Zeit viele weitere Informationen und Benachrichtigungen zeigen. Sie erleichtert ihren Träger*innen das kommunikative und soziale Leben. Dafür kann eine Smartwatch je nach Modell als eigenständiger Assistent im Alltag behilflich sein, häufig wird sie jedoch in Verbindung mit einem Smartphone und Bluetooth-Verbindung genutzt. Ähnlich wie beim Mobiltelefon finden sich heutzutage viele passende Apps im Google Play Store oder im App Store zum Herunterladen für die smarten Uhren. Daher bieten moderne Geräte eine Vielzahl hilfreicher Funktionen, die Nutzer*innen ganz individuell an ihre Bedürfnisse anpassen können. Auch das Armband ist bei den meisten Modellen wechselbar und kann ganz nach Geschmack und Stil ausgetauscht werden.

Was kann eine Smartwatch?

Smartwatches bieten vielfältige Funktionen und lassen sich daher auf verschiedene Weisen nutzen: Chatnachrichten, E-Mails oder SMS, die auf dem Smartphone eingegangen sind, zeigt nahezu jedes Modell an. Mit einigen Uhren lässt sich sogar telefonieren oder eine Sprachnachricht versenden und empfangen – selbst wenn das Smartphone gerade nicht greifbar ist. Auch die Lieblingssongs lassen sich bei vielen Modellen auf der Uhr hinterlegen und über Bluetooth-Kopfhörer wiedergeben. Dabei ist das Wechseln zwischen Titeln bei vielen Geräten über ein einfaches Klicken auf das Display möglich. Das Smartphone kann daher in der Tasche bleiben. Viele Nutzer*innen schätzen ihre Uhren außerdem für hilfreiche Fitness-Funktionen. Ob als Schrittzähler, Kalorien- und Pulsmesser, Tracking einer Laufroute mit GPS oder um das Schlafverhalten zu analysieren – eine Smartwatch kann all diese Daten erfassen und auswerten. Den Nutzungsmöglichkeiten der cleveren Uhren sind kaum Grenzen gesetzt. Ähnlich wie bei einem Smartphone funktionieren die Uhren mit verschiedenen Betriebssystemen. Daher harmonieren die smarten Uhren am besten im Zusammenspiel mit einem Smartphone-Modell, welches das gleiche Betriebssystem nutzt. Android verwenden etwa die Geräte von Samsung, Huawei oder Fossil. Apple Watches laufen über watchOS, dass auf dem Betriebssystem iOS des iPhones basiert. Doch braucht man überhaupt noch ein Handy oder Smartphone, wenn die Kommunikation schon über das Gerät am Handgelenk gesteuert werden kann?

Funktioniert eine Smartwatch mit oder ohne Smartphone?

Es gibt inzwischen viele Modelle, die völlig ohne ein eigenes Smartphone auskommen. Sie sind mit einem SIM-Karten-Slot ausgestattet oder verfügen ab Werk über eine fest integrierte eSIM. Auf diese Weise können sie vollständig ohne Mobiltelefon interagieren, denn sie nutzen eine eigene Daten- und Netzverbindung. Für die Konfiguration der Uhr kann häufig trotzdem ein Mobiltelefon genutzt werden, besonders dann, wenn es aus der gleichen Herstellerfamilie stammt. Das erleichtert die Eingabe von Daten und Funktionseinstellungen. Alle Modelle ohne SIM-Karten-Funktion sind via Bluetooth-Verbindung an ein Smartphone gekoppelt. Sie spiegeln daher alles, was sich auf dem Mobiltelefon ereignet, auf das Display am Handgelenk. So sind Nutzer*innen nicht mehr gezwungen, das Smartphone aus der Tasche zu holen, da sie direkt auf dem Touchscreen der Uhr sehen, wer gerade anruft oder schreibt. Modelle, die eine eigene SIM-Karte nutzen, bieten dagegen den klaren Vorteil, dass sie unabhängiger agieren können: Wer zum Sport geht, kann dabei das Handy zuhause lassen und ist dank Smartwatch trotzdem unterwegs erreichbar – und kann dabei noch seine Gesundheitsdaten tracken. Doch nicht nur Fitness-Fans können von einer smarten Uhr profitieren. Der clevere Alltagsbegleiter eignet sich für die gesamte Familie.

Die passende Smartwatch für die ganze Familie

Eine smarte Uhr ist nicht nur etwas für Technikprofis oder Fitness-Liebhaber. Besonders für weniger digitalaffine Familienmitglieder kann sie sinnvoll sein und im Alltag unterstützen. Durch die einfache Bedienung und robuste Gestaltung sind spezielle Modelle vor allem für Kinder und Senior*innen praktisch. Das Übertragen der Position per GPS, ein übersichtliches Display und die einfache Erreichbarkeit stehen hier meist im Fokus. Je nach Modell bietet die Telekom stets einen passenden Tarif zur smarten Armbanduhr: Der Tarif Smart Connect M eignet sich für alle, die im Alltag vernetzt bleiben wollen und eine smarte Uhr mit vielen Funktionen nutzen. Der Tarif Smart Connect S bietet sich vor allem für Geräte mit geringerem Funktionsumfang an – etwa solche, die eher von Kindern oder Großeltern genutzt werden – und bietet je 100 Inklusivminuten und -SMS.

Welche Smartwatch für Kinder?

Für jüngere Kinder, etwa im Grundschulalter, eignet sich eine Smartwatch besonders gut als Einstieg in die mobile Kommunikation. Die Anio 6 ist so ein Modell für Kinder im Format einer Armbanduhr. Dank der Verbindung zum Telekom-Mobilfunknetz kann das Kind bis zu 20 von den Eltern festgelegte Rufnummern anrufen und Sprachnachrichten an diese verschicken. Umgekehrt sind Anrufe auf der Uhr ebenfalls nur durch den ausgewählten Personenkreis möglich. Das schützt das Kind vor unerwünschten Kontaktaufnahmen. Die Bedienung erfolgt über einen Touchscreen-Display mit selbsterklärenden Symbolen. Alle Einstellungen der Uhr nehmen die Eltern über eine App auf ihrem Smartphone vor und haben so die volle Kontrolle. Die GPS-Funktion und eine SOS-Taste geben zusätzliche Sicherheit. Hält das Kind diese für drei Sekunden gedrückt, setzt die Uhr automatisch einen Notruf ab. Nacheinander werden bis zu drei vordefinierte Notfallkontakte angewählt, bis der Anruf angenommen wird. Gleichzeitig erhalten alle Notfallkontakte eine Push-Nachricht auf ihr Smartphone-Display. Klicken die Eltern auf diese, sehen sie in der App den Aufenthaltsort des Kindes. Das Besondere an dieser Kinderuhr: Wer die GPS-Ortung des Kindes nicht dauerhaft wünscht, kann diese über die App deaktivieren. Dann funktioniert die Uhr ausschließlich wie ein Handy am Handgelenk. Die Anio 6 verzichtet bewusst auf eine eingebaute Kamera, integrierte Spiele oder Internetzugang und konzentriert sich damit auf das Wesentliche: eine kindgerechte mobile Kommunikation erweitert um hilfreiche Sicherheitsfunktionen. Das macht die Smartwatch zum perfekten Alltagsbegleiter für die Jüngsten.