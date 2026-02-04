Einfach erklärt: Was ist der „Deutschland-Stack“?

Der KI-Stack für Deutschland will dieses Dilemma auflösen. Er steht dafür, dass Souveränität und moderne Technologie zusammen gedacht werden. Ziel ist eine sichere, leistungsfähige digitale Umgebung, in der Daten, Anwendungen und KI nach deutschen und europäischen Standards betrieben werden. Der Deutschland-Stack ist quasi ein “Tech-Baukasten”, der alle technischen Elemente bereitstellt, die Kunden für ihre Produkte brauchen. So lassen sich branchenspezifische Lösungen etwa für öffentliche Einrichtungen, innere Sicherheit, Industrie sowie Mittelstand schnell, sicher und regelkonform umsetzen.

In der Informationstechnologie (IT) beschreibt der Begriff „Stack“ ein System aus mehreren technologischen Schichten, die wie Bausteine ineinandergreifen. So ist es auch beim Deutschland Stack: Die unterste Ebene bildet die Infrastruktur mit Rechenzentren, Servern und Netzwerken. Darauf folgt die Plattform-Ebene, die Daten verwaltet, Softwareumgebungen bereitstellt und KI-Modelle betreibt. Die oberste Schicht bilden die Anwendungen, also die konkreten Programme, mit denen Unternehmen und Behörden arbeiten. Der Deutschland-Stack hat das Ziel, dass diese Ebenen so weit wie möglich unter voller Kontrolle und nach hiesigen Standards in Deutschland und Europa betrieben werden.

So funktioniert Deutschlands digitale KI-Basis

Das digitale Fundament Deutschlands gleicht einem souveränen Baukasten. Das Grundgerüst bildet die Telekom mit Glasfaser-Connectivity und dem größten integrierten Cyber-Defense-Center Europas für Stabilität und Sicherheit. Darauf folgt die Rechenleistung. Mehr als 10.000 GPUs von NVIDIA übernehmen Rechenleistung und bilden das technische Herz der Anlage. Gesteuert wird die Cloud über die Business Technology Platform von SAP, über die Unternehmen ihre Daten direkt einspeisen und für KI nutzbar machen können. Wie daraus industrielle Wertschöpfung entsteht, zeigt Siemens: Mit der Integration von Simcenter werden komplexe Simulationen in der Cloud erstmals in Echtzeit berechnet.