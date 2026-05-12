So funktioniert das Handysammelcenter der Deutschen Telekom

Viele Menschen haben alte Handys und Tablets zu Hause. Sie liegen in Schubladen, Kartons oder Schränken. Oft funktionieren sie nicht mehr. Manchmal wurden sie einfach durch ein neueres Modell ersetzt. Doch selbst wenn ein Gerät nicht mehr genutzt wird, ist es noch wertvoll.

Denn in Handys stecken Rohstoffe wie Gold, Silber und Kupfer. Diese Rohstoffe werden für neue technische Geräte gebraucht. Werden alte Handys und Tablets gesammelt, geprüft und recycelt, können viele dieser Materialien zurückgewonnen werden. Das schont Ressourcen und reduziert Elektroschrott.

Genau dafür gibt es das Handysammelcenter der Deutschen Telekom.

Was ist das Handysammelcenter?

Das Handysammelcenter ist ein Rücknahmesystem für gebrauchte Mobiltelefone, Smartphones und Tablets. Organisationen wie Vereine, Kirchengemeinden, Schulen, Umweltgruppen oder Unternehmen können Sammelaktionen starten und alte Geräte einsenden.

Das Prinzip ist einfach: Wer Sammelpartner wird, erhält Unterstützung bei der Umsetzung der Sammlung – zum Beispiel kostenlose Sammelboxen, Informationsmaterial und Ideen, wie sich Menschen zum Spenden ihrer alten Handys und Tablets motivieren lassen. Beim Handysammelcenter stehen zwölf Organisationen als Kooperationspartner zur Auswahl. Sammelpartner entscheiden selbst, welche Organisation für jedes eingesendete Gerät 50 Cent erhält. Die Kooperationspartner nutzen das Geld für Umwelt- oder Sozialprojekte.

Das Handysammelcenter verbindet damit zwei Ziele: alte Geräte werden fachgerecht verwertet, und gemeinnützige Projekte werden unterstützt.

Warum sollten alte Handys nicht in der Schublade bleiben?

In Deutschland liegen sehr viele ungenutzte Smartphones und Tablets herum. Schätzungen gehen von mehr als 200 Millionen Geräten aus. Das ist ein großes Rohstofflager mitten in den Haushalten.

Fachleute nennen das Urban Mining. Gemeint ist: Wertvolle Rohstoffe werden nicht nur in Minen gewonnen, sondern auch aus gebrauchten Produkten zurückgeholt. Alte Handys und Tablets sind dafür ein gutes Beispiel. Sie enthalten Metalle, die aufwendig gewonnen werden müssen. Werden Geräte recycelt, können diese wertvollen Materialien, wie Metalle, Gold oder Silber, wieder in den Kreislauf zurückgeführt werden.

Das ist besser, als die Geräte ungenutzt liegen zu lassen oder falsch zu entsorgen.

Was passiert mit den gesammelten Geräten?

Die eingesendeten Geräte werden zunächst geprüft. Dabei geht es um eine zentrale Frage: Kann das Gerät noch weiterverwendet werden?

Ein Teil der alten Smartphones ist noch nutzbar. Diese Geräte können professionell aufbereitet werden. Danach können sie ein zweites Leben bekommen. Das ist besonders ressourcenschonend, denn die Weiterverwendung eines Geräts ist oft besser als sofortiges Recycling.

Geräte, die nicht mehr nutzbar sind, werden fachgerecht recycelt. Dabei werden wertvolle Rohstoffe zurückgewonnen. Nicht verwertbare Bestandteile werden sicher entsorgt.

Wer übernimmt Aufbereitung und Recycling?

Partner des Handysammelcenters ist Interzero. Das Unternehmen verarbeitet die gesammelten Geräte in Deutschland. Dort werden sie geprüft, wiederaufbereitet oder dem fachgerechten Recycling zugeführt.

Interzero ist auf Kreislaufwirtschaft und Recycling spezialisiert. Ziel ist es, Produkte, Materialien und Rohstoffe möglichst lange im Kreislauf zu halten. Das passt zum Nachhaltigkeitsansatz der Telekom: Geräte und Rohstoffe sind wertvoll und sollen nicht einfach entsorgt werden, wenn sie noch genutzt oder ihre Rohstoffe zurückgewonnen werden können.

Was passiert mit meinen Daten?

Datenschutz ist bei alten Handys besonders wichtig. Viele Geräte enthalten Fotos, Kontakte, Nachrichten oder andere persönliche Informationen.

Deshalb gelten beim Handysammelcenter hohe Sicherheitsstandards. Geräte, die weiterverwendet werden können, durchlaufen einen professionellen Datenlöschprozess. Geräte, die recycelt werden, werden so behandelt, dass Datenträger mechanisch zerstört werden. Dadurch sollen persönliche Daten nicht wiederhergestellt werden können.

Trotzdem gilt: Wer ein altes Handy abgibt, sollte vorher möglichst alle persönlichen Daten sichern, das Gerät auf Werkseinstellungen zurücksetzen und, falls möglich, SIM- und Speicherkarten entfernen.

Warum ist das Sammeln alter Handys komplizierter geworden?

In vielen Smartphones stecken Lithium-Ionen-Batterien. Beim Transport müssen dafür besondere Sicherheitsregeln beachtet werden. Deshalb sind Sammlung, Verpackung und Versand gebrauchter Geräte heute aufwendiger als früher.

Das ist ein Grund, warum manche Sammelinitiativen kleiner geworden sind oder ganz aufgehört haben. Ein professionelles Rücknahmesystem hilft dabei, die gesetzlichen Anforderungen einzuhalten und die Geräte sicher weiterzuverarbeiten.

Wie können Organisationen mitmachen?

Vereine, Schulen, Unternehmen, Kirchengemeinden, Nachhaltigkeitsinitiativen oder Communities können Sammelpartner werden. Nach der Anmeldung über das Handysammelcenter organisieren sie ihre eigene Sammelaktion.

Möglich sind zum Beispiel eine Sammelbox im Vereinsheim, eine Aktion in der Schule, ein Infostand bei einer Veranstaltung oder eine gemeinsame Aktion mit einer Nachhaltigkeitsinitiative.

Was bringt das für die Umwelt?

Jedes zurückgegebene Gerät hilft. Wird ein Smartphone weiterverwendet, muss weniger neu produziert werden. Wird es recycelt, können Rohstoffe zurückgewonnen werden. Beides spart Energie und Ressourcen und das schützt die Umwelt.

Außerdem verhindert fachgerechtes Recycling in Deutschland, dass Elektroschrott unsachgemäß entsorgt oder illegal exportiert wird. Gerade Elektroschrott kann in Ländern des globalen Südens zu erheblichen Umwelt- und Gesundheitsproblemen führen, wenn er ohne Schutzmaßnahmen zerlegt oder verbrannt wird.

Kurz gesagt

Alte Handys sind zu wertvoll für die Schublade. Sie enthalten Rohstoffe, die wiederverwendet werden können. Über das Handysammelcenter können Organisationen gebrauchte Geräte sammeln, fachgerecht verwerten lassen und gleichzeitig eigene Projekte unterstützen.

So wird aus einem alten Handy ein kleiner Beitrag zur Kreislaufwirtschaft - und aus vielen alten Handys ein großer.

Aufruf zum Mitmachen

Die Telekom lädt Vereine, Schulen, Unternehmen, Kirchengemeinden, Nachhaltigkeitsinitiativen sowie engagierte Privatpersonen dazu ein, alte Mobiltelefone und Tablets zu sammeln und sich so für den guten Zweck und mehr Ressourcenschonung zu engagieren. Jede und jeder kann mitmachen und einen Beitrag zur Kreislaufwirtschaft leisten.

Das Handysammelcenter unterstützt Sammelaktionen mit kostenlosen Sammelboxen, Informationsmaterialien und Aktionsideen.

Weitere Informationen sowie die kostenlose Bestellung von Sammelboxen unter: www.handysammelcenter.de

Übrigens: Auch Privatpersonen sowie Telekom Kundinnen und Kunden können alte Handys in den Telekom Shops abgeben. Geräte mit Restwert lassen sich dort über den Handyankauf verkaufen. Alle anderen Smartphones ohne Restwert werden zurückgenommen und fachgerecht verwertet.