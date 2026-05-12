Deutsche Telekom startet Handysammelcenter mit neuem Partner

Die Deutsche Telekom startet ihr Handysammelcenter neu. Die Plattform www.handysammelcenter.de ist seit dem 4. Mai 2026 wieder aktiv. Neuer Partner ist der Umweltdienstleister Interzero. Im Auftrag der Telekom sammelt das Unternehmen gebrauchte Mobiltelefone und Tablets und prüft jedes Gerät auf seine Wiederverwendbarkeit und seinen Marktwert. Wiederverwendbare Geräte werden professionell aufbereitet und der weiteren Nutzung zugeführt. Geräte, die nicht mehr nutzbar sind, für die keine Nachfrage mehr besteht oder bei denen die Datenlöschung nicht möglich ist, werden fachgerecht in Deutschland recycelt.

Mit dem Neustart stärkt die Telekom ihr Engagement für Kreislaufwirtschaft, Ressourcenschonung und sichere Handyrücknahme. Das Interesse am Neustart ist groß: Innerhalb weniger Tage sind knapp 100 Registrierungen im Handysammelcenter eingegangen.

Was ist das Handysammelcenter?

Das Handysammelcenter ist das Rücknahme- und Sammelportal der Deutschen Telekom für gebrauchte Mobiltelefone, Smartphones und Tablets. Aktuell stehen dort zwölf Kooperationspartner zur Auswahl. Wer Geräte sammelt, kann diese gezielt einem Partner zuordnen: Für jedes eingesandte Gerät erhält die ausgewählte Organisation 50 Cent aus den Erlösen der Wiederverwendung und des Recyclings durch Interzero. Damit unterstützt das Handysammelcenter engagierte Sammlerinnen und Sammler in Unternehmen, Bildungseinrichtungen, Kirchengemeinden, Vereinen oder Umweltgruppen beim Sammeln für den guten Zweck. Das Portal stellt dafür kostenlose Sammelboxen, Informationsmaterialien und Aktionsideen bereit. Die Kooperationspartner fördern mit den Erlösen konkrete ökologische und soziale Projekte sowie Bildungsangebote.

Warum lohnt sich das Sammeln alter Handys?

In deutschen Haushalten liegen nach aktuellen Schätzungen mehr als 200 Millionen ungenutzte Handys, Smartphones und Tablets. Diese Geräte enthalten wertvolle Rohstoffe wie Gold, Silber und Kupfer. Durch Wiederverwendung und Recycling können diese Rohstoffe im Kreislauf gehalten werden und müssen nicht erneut abgebaut und importiert werden.

Seit Einführung der Handyrücknahme im Jahr 2003 hat die Deutsche Telekom über das Handysammelcenter rund vier Millionen gebrauchte Geräte gesammelt und einer Wiederverwendung oder dem Recycling zugeführt.

Allein aus den ungenutzten Geräten in deutschen Haushalten ließen sich rechnerisch rund drei Tonnen Gold, 20 Tonnen Silber und etwa 1.300 Tonnen Kupfer zurückgewinnen. Das Handysammelcenter leistet damit einen konkreten Beitrag zum sogenannten Urban Mining – der Rückgewinnung wertvoller Rohstoffe aus gebrauchten Produkten.

Interzero übernimmt Sammlung und Aufbereitung

Neuer Partner des Handysammelcenters ist Interzero. Das Unternehmen verantwortet die rechtssichere Sammlung und verarbeitet die eingesammelten Geräte in seinem Werk in Melle, Niedersachsen. Dort werden die Geräte geprüft, wiederaufbereitet oder dem fachgerechten Recycling zugeführt.

Rund 10 bis 15 Prozent der eingesammelten Geräte sind noch weiterverwendbar. Diese Geräte werden aufbereitet und können erneut genutzt werden, was ihre Ökobilanz deutlich verbessert. Mobile Geräte, die sich nicht mehr für die Weiterverwendung eignen, werden in Deutschland fachgerecht recycelt, um wertvolle Rohstoffe wie Gold, Silber und Kupfer zurückzugewinnen.

Interzero zählt zu den führenden Dienstleistern für Kreislaufwirtschaft und Recycling in Europa. Unter dem Leitgedanken „zero waste solutions“ unterstützt das Unternehmen mehr als 8 0.000 Kunden beim verantwortungsvollen Umgang mit Wertstoffen und beim Schließen von Produkt-, Material- und Logistikkreisläufen.

Laut Fraunhofer UMSICHT konnten durch Recyclingaktivitäten von Interzero im Jahr 2024 rund 1,04 Millionen Tonnen Treibhausgase und 8,09 Millionen Tonnen Primärrohstoffe eingespart werden. Für sein Engagement wurde Interzero unter anderem mit dem Deutschen Nachhaltigkeitspreis 2024 ausgezeichnet.

Sichere Datenlöschung

Sichere Prozesse und Datenschutz sind zentrale Bestandteile des Rücknahmesystems. Jedes Gerät, das wieder in Verkehr gebracht werden kann, durchläuft bei Interzero einen DSGVO- und BSI-konformen Datenlöschprozess nach internationalen Sicherheitsstandards. Bei Geräten, die recycelt werden, werden die Datenträger mechanisch zerstört. So wird sichergestellt, dass persönliche Daten nicht ausgelesen werden können.

Auszeichnung mit dem Blauen Engel

Das gemeinsame Rücknahmesystem von Deutscher Telekom und Interzero wurde als erstes und bislang einziges Rücknahmesystem für Mobiltelefone mit dem Umweltzeichen „Blauer Engel“ ausgezeichnet. Grundlage dafür sind die Vergabekriterien des Umweltzeichens, die unter anderem einfache Abgabemöglichkeiten, die sorgfältige Prüfung der Wiederverwendungsfähigkeit sowie eine schonende Entgegennahme der Geräte umfassen.

Mit der Auszeichnung wird bestätigt, dass das Rücknahmesystem die Anforderungen des „Blauen Engels“ für eine umweltgerechte und ressourcenschonende Handyrücknahme erfüllt.

Telekom, missio und Interzero sammeln auf dem Katholikentag

Ein sichtbares Zeichen des Neustarts setzt die Telekom gemeinsam mit ihrem langjährigen Partner missio Aachen beim Katholikentag in Würzburg. Gemeinsam mit missio werden vor Ort von 14. bis 17. Mai 2026 gebrauchte Handys und Tablets gesammelt. Im Rahmen einer Podiumsdiskussion am Katholikentag wird missio-Projektpartnerin Schwester Mercy Benson über die Problematik des illegal nach Ghana exportierten Elektroschrotts informieren und dazu aufrufen, verstärkt nicht mehr genutzte Mobilgeräte zu sammeln. Mit der Abgabe von gebrauchten Handys und Tablets über das Handysammelcenter ist sichergestellt, dass die Geräte entweder weitergenutzt oder in Deutschland recycelt werden und nicht illegal in die Länder des globalen Südens gelangen.

Teil der Nachhaltigkeitsstrategie der Telekom

Kreislauffähigkeit ist ein Schwerpunkt der Nachhaltigkeitsaktivitäten der Deutschen Telekom. Der Konzern setzt sich entlang der gesamten Wertschöpfungskette für einen verantwortungsvollen Umgang mit Ressourcen ein: Geräte und Materialien sollen möglichst lange genutzt, wiederverwendet und anschließend in den Kreislauf zurückgeführt werden. Das spart Rohstoffe, Energie und Emissionen und leistet zugleich einen Beitrag zum Klimaschutz.

Mit dem Handysammelcenter bietet die Telekom eine einfache Möglichkeit, nicht mehr genutzte Mobiltelefone und Tablets in den Kreislauf zurückzugeben und wertvolle Rohstoffe zurückzugewinnen.

Weitere Informationen zur Nachhaltigkeitsstrategie der Telekom unter: www.telekom.com/verantwortung

Aufruf zum Mitmachen

Die Telekom lädt Vereine, Schulen, Unternehmen, Kirchengemeinden, Nachhaltigkeitsinitiativen sowie engagierte Privatpersonen dazu ein, alte Mobiltelefone und Tablets zu sammeln und sich so für den guten Zweck und mehr Ressourcenschonung zu engagieren. Jede und jeder kann mitmachen und einen Beitrag zur Kreislaufwirtschaft leisten.

Das Handysammelcenter unterstützt Sammelaktionen mit kostenlosen Sammelboxen, Informationsmaterialien und Aktionsideen.

Weitere Informationen sowie die kostenlose Bestellung von Sammelboxen unter:

www.handysammelcenter.de

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