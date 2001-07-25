Robert Hauber neuer Leiter Investor Relations der Deutschen Telekom

Mit Wirkung vom 1. August übernimmt Robert Hauber (30) die Leitung des Investor Relations-Bereichs der Deutschen Telekom. Der derzeitige Leiter Thomas G. Winkler (38) wechselt zum 1. September als Finanzvorstand zur T-Mobile International AG.

Robert Hauber war zuvor fünf Jahre bei der Daimler-Benz AG und später bei der DaimlerChrysler AG tätig, davon drei Jahre im Bereich Investor Relations. Während seiner Zeit als Direktionsassistent im Bereich Investor Relations der Daimler Chrysler AG war er am Aktientausch im Rahmen des Mergers zwischen der Daimler-Benz AG und der Chrysler Corp. sowie an der Einführung globaler Namensaktien der DaimlerChrysler AG beteiligt. Zuletzt war Robert Hauber Leiter der Abteilung Kapitalmarktanalyse im Bereich Investor Relations der DaimlerChrysler AG.

Robert Hauber studierte an der Universität Stuttgart und an der University of Massachusetts Betriebs- und Volkswirtschaftslehre.