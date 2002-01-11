Deutsche Telekom und DaimlerChrysler schließen debis-Systemhaus-Transaktion ab

Deutsche Telekom übernimmt restliche 49,9 % an debis Systemhaus von DaimlerChrysler Bonn/Stuttgart - Die Deutsche Telekom AG und DaimlerChrysler Services AG haben den vereinbarten vollständigen Verkauf des debis Systemhaus an die Deutsche Telekom jetzt abgeschlossen. Danach übernimmt die Deutsche Telekom AG von DaimlerChrysler Services AG den verbliebenen Anteil von 49,9% an der T-Systems ITS (vormals debis Systemhaus GmbH), nachdem die DaimlerChrysler-Tochter eine entsprechende vertraglich vereinbarte Verkaufsoption mit Wirkung zum 1. Januar 2002 ausgeübt hat. Der Verkauf der Beteiligung soll bis Anfang März 2002 abgeschlossen werden. Anschließend wird das Unternehmen zu 100% zu T-Systems, dem Systemhaus der Deutschen Telekom, gehören.

Seit Oktober 2000 hielten die DaimlerChrysler Services AG und die Deutsche Telekom AG an der T-Systems ITS GmbH eine Beteiligung von 49,9% beziehungsweise 50,1%.