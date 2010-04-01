Zusammenschluss von T-Mobile UK und Orange UK abgeschlossen

Deutsche Telekom und France Telecom haben heute nach den entsprechenden Ankündigungen vom 8. September 2009 sowie der Einholung aller erforderlichen Genehmigungen den erfolgreichen Abschluss ihres UK-Mergers und die Gründung des neuen Gemeinschaftsunternehmens bekannt gegeben.

Tom Alexander, der frühere CEO von Orange UK, wird das Joint Venture als Chief Executive Officer leiten. Richard Moat, der frühere CEO von T-Mobile UK, hat das Amt des Chief Financial Officer und stellvertretenden CEO inne. Beide werden somit im Board of Directors, dem Leitungsgremium des neuen Unternehmens, vertreten sein. Den Vorsitz des Board of Directors wird Tim Höttges, CFO Deutsche Telekom, für zwei Jahre als non-executive Chairman (Vorsitzender ohne direkte Führungsfunktion) übernehmen. Danach wird Gervais Pellissier, stellvertretender CEO und CFO von France Telecom, für weitere zwei Jahre folgen.

Dem aus sechs Mitgliedern bestehenden Leitungsgremium werden außerdem Philipp Humm, Chief Regional Officer Europe der Deutschen Telekom, und Olaf Swantee, Executive Vice President Europe von France Telecom, angehören.

Über die Deutsche Telekom AG Die Deutsche Telekom ist mit über 151 Millionen Mobilfunkkunden, mehr als 38 Millionen Festnetzanschlüssen und über 15 Millionen Breitbandanschlüssen eines der führenden integrierten Telekommunikationsunternehmen der Welt (Stand: 31.12.09). Als internationaler Konzern mit fast 260.000 Beschäftigten in rund 50 Ländern weltweit (Stand 31.12.09) hat die Deutsche Telekom 2009 mehr als die Hälfte ihres Umsatzes in Höhe von 64,6 Mrd. Euro außerhalb Deutschlands erwirtschaftet. Über France Telecom France Telecom, einer der führenden Telekommunikationsanbieter weltweit, wies 2009 einen Gesamtumsatz (einschl. UK) in Höhe von 50,9 Mrd. Euro aus und versorgte mit Stand 31. Dezember 2009 fast 193 Millionen Kunden in 32 Ländern. Unter der Konzernmarke Orange erhalten 131,8 Millionen Kunden in den meisten Ländern, in denen das Unternehmen vertreten ist, Internet-, TV- und Mobilfunkdienste. Mit Stand 31. Dezember 2009 verzeichnete der Konzern weltweit 132,6 Millionen Mobilfunkkunden und 13,5 Millionen Breitband-Internetkunden (ADSL). Orange steht im europäischen Vergleich als Mobilfunkbetreiber an dritter und als Anbieter von Breitband-Internetdiensten an zweiter Stelle und ist unter der Marke Orange Business Services einer der weltweit führenden Telekommunikationsdienstleister für multinationale Unternehmen.

Gemäß der Konzernstrategie, die im Zeichen von Innovation, Konvergenz und effektivem Kostenmanagement steht, soll Orange als integrierter Betreiber und Vorreiter für neue Telekommunikationsdienste in Europa etabliert werden. Während sich der Konzern weiterhin auf sein Kerngeschäft als Netzbetreiber konzentriert, baut er gleichzeitig seine Position in den neuen Wachstumsmärkten aus. Im Sinne seiner Kunden strebt der Konzern danach, einfach zu handhabende, anwenderfreundliche Produkte und Dienste zu entwickeln und dabei gleichzeitig ein nachhaltiges und verantwortungsbewusstes Geschäftsmodell beizubehalten, das sich rasch an die Anforderungen eines schnelllebigen Umfelds anpassen lässt. France Telecom (NYSE: FTE) ist an der Euronext Paris (Abteilung A) sowie an der New York Stock Exchange notiert. Weitere Informationen (online und über das Mobiltelefon): www.orange.com, www.orange-business.com, www.orange-innovation.tv