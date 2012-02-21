Dr. Thomas Kremer wird neuer Vorstand Datenschutz, Recht und Compliance der Deutschen Telekom

Der Aufsichtsrat der Deutschen Telekom hat heute Dr. Thomas Kremer (53) zum neuen Vorstand Datenschutz, Recht und Compliance berufen. Er tritt damit zum 1. Juni die Nachfolge von Dr. Manfred Balz an. Der Aufsichtsratsvorsitzende der Deutschen Telekom, Prof. Ulrich Lehner: "Mit Dr. Thomas Kremer konnten wir einen absoluten Fachmann für dieses wichtige Vorstandsressort verpflichten. Er ist ein anerkannter Experte. Ich bin sicher, dass er die überaus erfolgreiche Arbeit von Dr. Manfred Balz fortsetzen wird.“ Lehner dankte Balz für seine Tätigkeit: "Er hat in den 15 Jahren, die er für die Deutsche Telekom tätig war, richtungweisende Arbeit geleistet. Mit dem Aufbau des Datenschutzressorts hat er dem Thema weit über das Unternehmen hinaus wichtige Impulse verliehen.“ Dr. Thomas Kremer ist Jurist. Nach dem Studium und der Promotion an der Uni Bonn war er zunächst als Rechstanwalt tätig und wechselte 1994 in die Rechtsabteilung der damaligen Friedrich Krupp AG. 2003 wurde er Direktor der ThyssenKrupp AG und Leiter des Corporate Center Legal & Compliance. Seit 2007 ist er zusätzlich Chief Compliance Officer des ThyssenKrupp Konzerns und seit August 2011 Generalbevollmächtigter des Unternehmens.

Über die Deutsche Telekom Die Deutsche Telekom ist mit mehr als 128 Millionen Mobilfunkkunden sowie rund 35 Millionen Festnetz- und fast 17 Millionen Breitbandanschlüssen eines der führenden integrierten Telekommunikationsunternehmen weltweit (Stand 30. September 2011). Der Konzern bietet Produkte und Dienstleistungen aus den Bereichen Festnetz, Mobilfunk, Internet und IPTV für Privatkunden sowie ICT-Lösungen für Groß- und Geschäftskunden. Die Deutsche Telekom ist in rund 50 Ländern vertreten und beschäftigt weltweit etwa 238.000 Mitarbeiter. Im Geschäftsjahr 2010 erzielte der Konzern einen Umsatz in Höhe von 62,4 Milliarden Euro, davon wurde mehr als die Hälfte außerhalb Deutschlands erwirtschaftet (Stand 31. Dezember 2010).