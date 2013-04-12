Bonn Marathon 2013 - Telekom wirbt für Sporthilfe-Kampagne "Dein Name für Deutschland"

Beim diesjährigen Bonn-Marathon wirbt die Deutsche Telekom gemeinsam mit ihrem Partner Deutsche Sporthilfe für die Sporthilfe-Kampagne "Dein Name für Deutschland". Jeder Sportbegeisterte in Deutschland hat die Möglichkeit, die deutschen Spitzensportler mit nur drei Euro im Monat persönlich als "Sponsor" zu unterstützen. "Dein Name für Deutschland" macht jeden Sponsor mit dessen Namen zum Teil des Teams. Die Marathon-Besucher erwartet im Ziel-Bereich des Bonn Marathons der Show-Truck der Sporthilfe Deutschland-Tour mit einem attraktivem Rahmenprogramm und allen Informationen zur Spendenkampagne. Die Beliebtheit des Bonn Marathons steigert sich von Jahr zu Jahr - auch bei den Telekom-Mitarbeitern . Rund 700 Läuferinnen und Läufer der Telekom werden in diesem Jahr auf die Laufstrecke gehen. Bereits seit November letzten Jahres bereitet das Unternehmen seine Mitarbeiter mit dem Programm "Fit durch den Winter" auf die Laufveranstaltung vor. Durch organisierte Lauftreffs, Trainingspläne, Ernährungsberatungen und verschiedene Vortragsveranstaltungen konnten sich die Mitarbeiter auf den Marathon, Halbmarathon und die Marathon-Staffel gezielt vorbereiten, zum anderen aber auch ihre allgemeine Gesundheit fördern. Seit Beginn des Engagements im Jahr 2005 steigt die Zahl der laufinteressierten Mitarbeiter kontinuierlich an. So betreute die Telekom während des diesjährigen Projekts über 2.000 Mitarbeiter aus ganz Deutschland. Das Engagement rund um den Bonner Traditionslauf ist beispielhaft für die Philosophie des Unternehmens, nicht nur nach außen als Sport- und Gesundheitsförderer aufzutreten, sondern diese Rolle auch innerhalb des Konzerns aktiv zu leben.

Über die Deutsche Telekom Die Deutsche Telekom ist mit mehr als 132 Millionen Mobilfunkkunden sowie über 32 Millionen Festnetz- und 17 Millionen Breitbandanschlüssen eines der führenden integrierten Telekommunikationsunternehmen weltweit (Stand 31. Dezember 2012). Der Konzern bietet Produkte und Dienstleistungen aus den Bereichen Festnetz, Mobilfunk, Internet und IPTV für Privatkunden sowie ICT-Lösungen für Groß- und Geschäftskunden. Die Deutsche Telekom ist in rund 50 Ländern vertreten und beschäftigt weltweit 230.000 Mitarbeiter. Im Geschäftsjahr 2012 erzielte der Konzern einen Umsatz von 58,2 Milliarden Euro, davon wurde mehr als die Hälfte außerhalb Deutschlands erwirtschaftet (Stand 31. Dezember 2012). Sportsponsoring bei der Deutschen Telekom Die Deutsche Telekom ist seit vielen Jahren ein kompetenter Partner des Sports und unterstützt Sportler, Verbände, Vereine und Veranstaltungen mit ihrem Telekommunikations-Know-how . Business orientierte Partnerschaften und Engagements im Fußball ( DFB-Nationalmannschaft und FC Bayern München) bilden den Fokus der Sponsoring-Aktivitäten . Ferner berücksichtigt die Telekom verstärkt gesellschaftliche Aspekte des Sports und fördert olympische und paralympische Athleten sowie Breitensportprojekte. Partnerschaften mit dem Deutschen Behindertensportverband und der Stiftung Deutsche Sporthilfe unterstreichen dies. Mit den Engagements bei den Telekom Baskets Bonn und dem Bonn-Marathon unterstreicht der Telekommunikationskonzern seine Verbundenheit mit der Stadt Bonn und der Region. Weitere Informationen unter www.telekom.com/sponsoring.