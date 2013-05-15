Thomas Dannenfeldt wird neuer Finanzvorstand der Deutschen Telekom

Thomas Dannenfeldt (46) wird neuer Finanzvorstand der Deutschen Telekom. Das hat der Aufsichtsrat in seiner Sitzung am 15. Mai entschieden. Er soll zum 1. Januar 2014 die Nachfolge für Timotheus Höttges antreten, wenn dieser den Vorstandsvorsitz von René Obermann übernimmt. Ulrich Lehner, Aufsichtsratsvorsitzender der Deutschen Telekom, sagte zur Bestellung des neuen Vorstandsmitglieds: "Mit Thomas Dannenfeldt konnten wir nicht nur einen ausgewiesenen Experten im Bereich Finanzen und Controlling gewinnen, sondern auch jemanden, der über eine ausgezeichnete Unternehmenskenntnis verfügt." Telekom-Chef René Obermann begrüßte die Entscheidung des Aufsichtsrats: "Thomas Dannenfeldt ist die beste Wahl für diese Position. Er gehört seit fast 20 Jahren zum Konzern und kennt das Unternehmen und die Branche wie kaum ein anderer, was gerade für seine neue Tätigkeit von ganz entscheidender Bedeutung ist." Der Aufsichtsrat hat in seiner Sitzung am Mittwoch nun auch formal Timotheus Höttges mit Wirkung zum 1. Januar 2014 zum Vorstandvorsitzenden der Deutschen Telekom und damit zum Nachfolger von René Obermann bestimmt. Außerdem hat der Aufsichtsrat den Vertrag von Deutschland-Chef Niek Jan van Damme vorzeitig verlängert. Lebenslauf Thomas Dannenfeldt Thomas Dannenfeldt ist seit April 2010 Geschäftsführer Finanzen und Controlling der Deutschlandtochter des Konzerns. Zuvor verantwortete er seit Juli 2009 den Bereich Finanzen und Controlling bei T-Mobile Deutschland. Als T-Home Bereichsvorstand war er seit Januar 2010 für den Bereich Finanzen zuständig. Bis zu seiner Berufung in den T-Home Bereichsvorstand im Januar 2007 für das Ressort Markt- und Qualitätsmanagement verantwortete Thomas Dannenfeldt bei T-Mobile International die Vertriebssteuerung, das Supply Chain Management und die Vertriebsentwicklung für die T-Mobile Länder in Europa. Darüber hinaus führte er für T-Mobile International die Entwicklung und Performance der T-Mobile Shops in Europa. Nach dem Studium der Wirtschaftsmathematik an der Universität Trier startete Thomas Dannenfeldt seine berufliche Laufbahn 1992 bei T-Mobile Deutschland mit Vertriebsaufgaben im Bereich Consumer und Wholesale. Ab 1995 hatte er verschiedene Führungsaufgaben in den Bereichen Kundenservice, Vertriebssteuerung und Prozessmanagement inne. 2003 wechselte Thomas Dannenfeldt mit Führungsaufgaben zu T-Mobile International und arbeitete parallel an Top-Projekten, wie etwa dem Wachstums- und Effizienzprogramm "Save for Growth."

Über die Deutsche Telekom Die Deutsche Telekom ist mit 133 Millionen Mobilfunkkunden sowie 32 Millionen Festnetz- und mehr als 17 Millionen Breitbandanschlüssen eines der führenden integrierten Telekommunikationsunternehmen weltweit (Stand 31. März 2013). Der Konzern bietet Produkte und Dienstleistungen aus den Bereichen Festnetz, Mobilfunk, Internet und IPTV für Privatkunden sowie ICT-Lösungen für Groß- und Geschäftskunden. Die Deutsche Telekom ist in rund 50 Ländern vertreten und beschäftigt weltweit 230.000 Mitarbeiter. Im Geschäftsjahr 2012 erzielte der Konzern einen Umsatz von 58,2 Milliarden Euro, davon wurde mehr als die Hälfte außerhalb Deutschlands erwirtschaftet (Stand 31. Dezember 2012).