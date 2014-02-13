FC Bayern München, Telekom Baskets Bonn und Deutsche Telekom werben für Unterstützung von Sporthilfe-Athleten

Das Spitzenspiel der Beko Basketball Bundesliga zwischen dem FC Bayern München und den Telekom Baskets Bonn am 16. Februar 2014 (Anwurf 18:00 Uhr) steht ganz im Zeichen der Deutschen Sporthilfe. Denn die Deutsche Telekom wird ihre Werbeflächen für die Sporthilfe-Kampagne "Dein Name für Deutschland" zur Verfügung stellen. Bei der Begegnung wird die Sporthilfe mit ihrem Logo und dem Kampagnen-Slogan auf dem Baskets-Trikot, den Werbebanden und über Videowall in Szene gesetzt. Auf die Zuschauer wartet ferner in der Halbzeitpause ein Wurf-Contest der besonderen Art: Raphael Holzdeppe, Weltmeister im Stabhochsprung und von der Sporthilfe geförderter Spitzenathlet, wird gegen einen Basketball-Profi und einen Zuschauer antreten. Das Spitzenspiel wird vom FC Bayern kostenlos live gestreamt - und zwar unter der Internetadresse www.fcb-basketball.de/de/aktuell/livestream . Mit dieser Aktion und weiteren Maßnahmen wollen der FC Bayern München, die Telekom Baskets Bonn und die Deutsche Telekom gemeinsam mit der Deutsche Sporthilfe für die Förderung von Spitzensportlern werben und Sportfans als „offizielle Sponsoren“ gewinnen. Seit 2010 hat jeder Bürger die Möglichkeit, Sportler mit drei Euro im Monat persönlich zu unterstützen. "Erfolgreicher Spitzensport schafft Gemeinschaftserlebnisse, kreiert Vorbilder und ist ein wichtiger Integrationsfaktor", sagt der Sporthilfe-Vorstandsvorsitzende Dr. Michael Ilgner. "Um deutschen Talenten und Spitzensportlern auch in Zukunft in vielfältiger Form Erfolge zu ermöglichen, brauchen wir viele engagierte Sportbegeisterte für unsere Sporthilfe-Kampagne 'Dein Name für Deutschland'. Im Namen der geförderten Athletinnen und Athleten danken wir der Deutschen Telekom, dem FC Bayern München und den Telekom Baskets Bonn herzlich, dass wir für dieses Anliegen gemeinsam so prominent werben können." Für Stephan Althoff, Leiter Corporate Sponsoring der Deutschen Telekom, "bedürfen Spitzensportler mit geringerer finanzieller Ausstattung und medialer Präsenz einer gesonderten Förderung und Unterstützung. Wir werben daher gerne für die Unterstützung olympischer und paralympischer Athleten und leisten so als verantwortlich agierendes Unternehmen einen Beitrag zur Sportförderung." Die Deutsche Telekom ist seit 2008 Nationaler Förderer der Stiftung Deutsche Sporthilfe und unterstützt damit aktiv den olympischen und paralympischen Sport. Deutschlands Sportlerinnen und Sportler begeistern mit ihren Erfolgen bei Olympischen Spielen, Paralympics, Welt- und Europameisterschaften. Sportlicher Erfolg ist aber nicht nur eine Frage des Talents, sondern auch harter Arbeit. Training, Wettkämpfe, Ausbildung und Beruf müssen unter einen Hut gebracht werden. Die Athleten wenden nach einer von der Sporthilfe in Auftrag gegebenen Studie der Deutschen Sporthochschule für Training und Ausbildung 60 Stunden pro Woche auf. Ihnen stehen durchschnittlich rund 600 Euro im Monat zur Verfügung. Mehr als die Hälfte der deutschen Spitzensportler macht sich Gedanken über ein vorzeitiges Karriereende, da sie für die Zeit nach der sportlichen Laufbahn weder sozial noch beruflich abgesichert sind. Die Deutsche Telekom engagiert sich daher besonders im Bereich der "Dualen Karriere" und unterstützt damit rund 3.800 Nachwuchs- und Spitzensportler in über 50 Sportarten.

Sporthilfe-Initiative "Dein Name für Deutschland" Seit 2010 hat jeder in Deutschland die Möglichkeit, im Rahmen der Kampagne "Dein Name für Deutschland" die deutschen Spitzensportler mit nur drei Euro im Monat persönlich als "Sponsor" zu unterstützen. Der Sponsor gibt symbolisch seinen Namen zur Unterstützung deutscher Spitzensportler. "Dein Name für Deutschland" macht jeden Namen zum Teil des Teams. Viele Partner unterstützen die Kampagne der Deutschen Sporthilfe, die vier Nationalen Förderer Deutsche Lufthansa, Mercedes-Benz, Deutsche Telekom und Deutsche Bank tragen die Kampagne im Umfeld ihrer Mitarbeiter, Kunden und mit einem Tour-Truck auch aktiv zu großen Sportveranstaltungen. Über die Deutsche Telekom Die Deutsche Telekom ist mit 140 Millionen Mobilfunkkunden sowie über 31 Millionen Festnetz- und mehr als 17 Millionen Breitbandanschlüssen eines der führenden integrierten Telekommunikationsunternehmen weltweit (Stand 30. September 2013). Der Konzern bietet Produkte und Dienstleistungen aus den Bereichen Festnetz, Mobilfunk, Internet und IPTV für Privatkunden sowie ICT-Lösungen für Groß- und Geschäftskunden. Die Deutsche Telekom ist in rund 50 Ländern vertreten und beschäftigt weltweit 230.000 Mitarbeiter. Im Geschäftsjahr 2012 erzielte der Konzern einen Umsatz von 58,2 Milliarden Euro, davon wurde mehr als die Hälfte außerhalb Deutschlands erwirtschaftet (Stand 31. Dezember 2012). Sportsponsoring bei der Deutschen Telekom Die Deutsche Telekom ist seit vielen Jahren ein kompetenter Partner des Sports und unterstützt Athleten, Verbände, Vereine und Veranstaltungen mit ihrem Telekommunikations-Know-how. Business orientierte Partnerschaften und Engagements im Fußball (DFB-Nationalmannschaft und FC Bayern München) bilden den Fokus der Sponsoring-Aktivitäten. Ferner berücksichtigt die Telekom verstärkt gesellschaftliche Aspekte des Sports und fördert olympische und paralympische Athleten sowie Breitensportprojekte. Partnerschaften mit dem Deutschen Behindertensportverband und der Stiftung Deutsche Sporthilfe unterstreichen dies. Mit den Engagements bei den Telekom Baskets Bonn und dem Bonn-Marathon unterstreicht der Telekommunikationskonzern seine Verbundenheit mit der Stadt Bonn und der Region. Weitere Informationen unter www.telekom.com/sponsoring .