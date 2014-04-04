Bonn Marathon – Telekom-Staffel mit Olympiasieger Eric Frenzel

Olympiasieger und Weltmeister Eric Frenzel startet am 6. April 2014 bei der 14. Auflage des Bonn Marathon in der Sporthilfe-Telekom-Staffel. Für den Nordischen Kombinierer, der mit einer Gold- und einer Silber-Medaille einer der erfolgreichsten Wintersportler bei den diesjährigen Olympischen Spielen in Sotschi war, ist die Marathon-Staffel (4 x 10 km) ein gelungener Ausklang der Wettkampfsaison. Der 25-jährige Spitzenathlet und die Deutsche Telekom wollen mit der Staffelteilnahme für die Sporthilfe-Kampagne "Dein Name für Deutschland“ werben und weitere "Sporthilfe-Sponsoren“ gewinnen. Die Staffel wird durch zwei Telekom-Mitarbeiter und einen Fan der Telekom Baskets komplettiert. Ferner gehen rund 700 Konzernmitarbeiter, die am Telekom-Programm "Fit durch den Winter“ teilgenommen haben, auf die Strecke.

Seit 2010 hat jeder Sportbegeisterte in Deutschland die Möglichkeit, die deutschen Spitzensportler mit nur drei Euro im Monat persönlich als "Sporthilfe-Sponsor“ zu unterstützen. "Dein Name für Deutschland“ macht jeden interessierten Sportfan mit dessen Namen zum Teil des Teams. Die Marathon-Besucher erwartet im Ziel-Bereich des Bonn Marathon der Show-Truck der Sporthilfe Deutschland-Tour mit einem attraktivem Rahmenprogramm und allen Informationen zur Spendenkampagne.

Telekom bringt Mitarbeiter "fit durch den Winter“ Das Engagement rund um den Bonner Traditionslauf ist beispielhaft für die Philosophie der Deutschen Telekom, nicht nur nach außen als Sport- und Gesundheitsförderer aufzutreten, sondern diese Rolle auch innerhalb des Konzerns aktiv zu leben. Seit November letzten Jahres konnten sich Mitarbeiter durch organisierte Lauftreffs, Trainingspläne und verschiedene Vortragsveranstaltungen auf den Marathon, Halbmarathon und die Marathon-Staffel gezielt vorbereiten, zum anderen aber auch ihre allgemeine Gesundheit fördern. Am diesjährigen Projekt nahmen zwischenzeitlich rund 2.000 Mitarbeiter aus ganz Deutschland teil.

Fototermin mit Olympiasieger Eric Frenzel Fototermin mit Eric Frenzel am 6.04. um 9:30 Uhr am Telekom-Stand im Zielbereich des Bonn Marathon.

Sporthilfe-Initiative "Dein Name für Deutschland“ Seit 2010 hat jeder in Deutschland die Möglichkeit, im Rahmen der Kampagne "Dein Name für Deutschland“ die deutschen Spitzensportler mit nur drei Euro im Monat persönlich als "Sponsor“ zu unterstützen. Der Sponsor gibt symbolisch seinen Namen zur Unterstützung deutscher Spitzensportler. "Dein Name für Deutschland“ macht jeden Namen zum Teil des Teams. Viele Partner unterstützen die Kampagne der Deutschen Sporthilfe, die vier Nationalen Förderer Deutsche Lufthansa, Mercedes-Benz, Deutsche Telekom und Deutsche Bank tragen die Kampagne im Umfeld ihrer Mitarbeiter, Kunden und mit einem Tour-Truck auch aktiv zu großen Sportveranstaltungen.

Über die Deutsche Telekom Die Deutsche Telekom ist mit über 142 Millionen Mobilfunkkunden sowie 31 Millionen Festnetz- und mehr als 17 Millionen Breitbandanschlüssen eines der führenden integrierten Telekommunikationsunternehmen weltweit (Stand 31. Dezember 2013). Der Konzern bietet Produkte und Dienstleistungen aus den Bereichen Festnetz, Mobilfunk, Internet und IPTV für Privatkunden sowie ICT-Lösungen für Groß- und Geschäftskunden. Die Deutsche Telekom ist in rund 50 Ländern vertreten und beschäftigt weltweit rund 229.000 Mitarbeiter. Im Geschäftsjahr 2013 erzielte der Konzern einen Umsatz von 60,1 Milliarden Euro, davon wurde mehr als die Hälfte außerhalb Deutschlands erwirtschaftet.

Sportsponsoring bei der Deutschen Telekom Die Deutsche Telekom ist seit vielen Jahren ein kompetenter Partner des Sports und unterstützt Athleten, Verbände, Vereine und Veranstaltungen mit ihrem Telekommunikations-Know-how. Business orientierte Partnerschaften und Engagements im Fußball (DFB-Nationalmannschaft und FC Bayern München) bilden den Fokus der Sponsoring-Aktivitäten. Ferner berücksichtigt die Telekom verstärkt gesellschaftliche Aspekte des Sports und fördert olympische und paralympische Athleten sowie Breitensportprojekte. Partnerschaften mit dem Deutschen Behindertensportverband und der Stiftung Deutsche Sporthilfe unterstreichen dies. Mit den Engagements bei den Telekom Baskets Bonn und dem Bonn-Marathon unterstreicht der Telekommunikationskonzern seine Verbundenheit mit der Stadt Bonn und der Region.

Weitere Informationen unter www.telekom.com/sponsoring.