Telekom Baskets Bonn werben für Unterstützung von Sporthilfe-Athleten

Beim Spitzenspiel der Beko Basketball Bundesliga am 24. April 2015 (20:00 Uhr) stellt die Deutsche Telekom ihre Werbeflächen erneut für die Sporthilfe-Kampagne "Dein Name für Deutschland" zur Verfügung. Bei der Begegnung Telekom Baskets Bonn gegen FC Bayern Basketball wird die Sporthilfe mit ihrem Logo und dem Kampagnen-Slogan auf den Werbebanden in Szene gesetzt. Das Spiel wird live auf TelekomBasketball.de und dem TV-Angebot Entertain übertragen. Mit dieser Aktion und weiteren Maßnahmen wollen das Telekommunikations¬unternehmen und die Deutsche Sporthilfe für die Förderung von Spitzensportlern werben und Sportfans als "offizielle Sponsoren" gewinnen. Seit 2010 hat jeder Bürger die Möglichkeit, Sportler mit drei Euro im Monat persönlich zu unterstützen.

"Spitzensportler mit geringerer finanzieller Ausstattung und medialer Präsenz bedürfen einer gesonderten Förderung und Unterstützung. Wir werben daher für die Unterstützung von deutschen Athleten und leisten so als verantwortlich agierendes Unternehmen einen Beitrag zur Sportförderung", unterstreicht Stephan Althoff, Leiter Corporate Sponsoring der Deutschen Telekom, die Initiative. Die Deutsche Telekom unterstützt als Nationaler Förderer die Stiftung Deutsche Sporthilfe bereits seit mehreren Jahren.

"Erfolgreicher Spitzensport schafft Gemeinschaftserlebnisse, kreiert Vorbilder und ist ein wichtiger Integrationsfaktor", sagt der Sporthilfe-Vorstandsvorsitzende Dr. Michael Ilgner. "Um deutschen Talenten und Spitzensportlern auch in Zukunft in vielfältiger Form Erfolge zu ermöglichen, brauchen wir viele engagierte Sportbegeisterte für unsere Sporthilfe-Kampagne ‚Dein Name für Deutschland’. Im Namen der geförderten Athletinnen und Athleten danken wir der Deutschen Telekom und den Telekom Baskets Bonn herzlich, dass wir für dieses Anliegen gemeinsam so prominent werben können."

Deutschlands Sportlerinnen und Sportler begeistern mit ihren Erfolgen – bei Olympischen Spielen, Paralympics, Welt- und Europameisterschaften. Sportlicher Erfolg ist aber nicht nur eine Frage des Talents, sondern auch harter Arbeit. Training, Wettkämpfe, Ausbildung und Beruf müssen unter einen Hut gebracht werden. Die Athleten wenden nach einer von der Sporthilfe in Auftrag gegebenen Studie der Deutschen Sporthochschule Köln für Training und Ausbildung 60 Stunden pro Woche auf. Ihnen stehen durchschnittlich rund 600 Euro im Monat zur Verfügung. Mehr als die Hälfte der deutschen Spitzensportler macht sich Gedanken über ein vorzeitiges Karriere-Ende, da sie für die Zeit nach der sportlichen Laufbahn weder sozial noch beruflich abgesichert sind. Die Deutsche Telekom engagiert sich daher seit 2008 als Partner der Deutschen Sporthilfe besonders im Bereich der "Dualen Karriere" und unterstützt damit rund 3.800 Nachwuchs- und Spitzensportler in über 50 Sportarten.

Sporthilfe-Initiative "Dein Name für Deutschland"

Seit 2010 hat jeder in Deutschland die Möglichkeit, im Rahmen der Kampagne "Dein Name für Deutschland" die deutschen Spitzensportler mit nur drei Euro im Monat persönlich als "Sponsor" zu unterstützen. Der Sponsor gibt symbolisch seinen Namen zur Unterstützung deutscher Spitzensportler. "Dein Name für Deutschland" macht jeden Namen zum Teil des Teams. Viele Partner unterstützen die Kampagne der Deutschen Sporthilfe, die fünf Nationalen Förderer Deutsche Lufthansa, Mercedes-Benz, Deutsche Bank, Deutsche Telekom und Deutsche Post tragen die Kampagne im Umfeld ihrer Mitarbeiter, Kunden und mit der Sporthilfe-Erlebniswelt deutschlandweit auch aktiv zu großen Sportveranstaltungen.

Über die Deutsche Telekom

Die Deutsche Telekom ist mit rund 151 Millionen Mobilfunkkunden sowie 30 Millionen Festnetz- und mehr als 17 Millionen Breitbandanschlüssen eines der führenden integrierten Telekommunikationsunternehmen weltweit (Stand 31. Dezember 2014). Der Konzern bietet Produkte und Dienstleistungen aus den Bereichen Festnetz, Mobilfunk, Internet und IPTV für Privatkunden sowie ICT-Lösungen für Groß- und Geschäftskunden. Die Deutsche Telekom ist in mehr als 50 Ländern vertreten und beschäftigt weltweit rund 228.000 Mitarbeiter. Im Geschäftsjahr 2014 erzielte der Konzern einen Umsatz von 62,7 Milliarden Euro, davon wurde mehr als 60 Prozent außerhalb Deutschlands erwirtschaftet.

Sportsponsoring bei der Deutschen Telekom

Die Deutsche Telekom ist seit vielen Jahren ein kompetenter Partner des Sports und unterstützt Athleten, Verbände, Vereine und Veranstaltungen mit ihrem Telekommunikations-Know-how. Business-orientierte Partnerschaften und Engagements im Fußball (DFB-Nationalmannschaft und FC Bayern München) bilden den Fokus der Sponsoring-Aktivitäten. Ferner berücksichtigt die Telekom verstärkt gesellschaftliche Aspekte des Sports und fördert olympische und paralympische Athleten sowie Breitensportprojekte. Partnerschaften mit dem Deutschen Behindertensportverband und der Stiftung Deutsche Sporthilfe unterstreichen dies. Mit den Engagements bei den Telekom Baskets Bonn und dem Bonn-Marathon unterstreicht der Telekommunikationskonzern seine Verbundenheit mit der Stadt Bonn und der Region. Weitere Informationen unter www.telekom.com/sponsoring .