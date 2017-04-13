Toll4Europe GmbH nimmt Geschäftstätigkeit auf

T-Systems International GmbH, Daimler AG und DKV EURO SERVICE GmbH + Co. KG haben jetzt ihr Gemeinschaftsunternehmen für die Entwicklung und Erbringung von europäischen elektronischen Mautdiensten ("EETS") für Fahrzeuge größer 3,5t gegründet. Zuvor hatten alle zuständigen Kartellbehörden grünes Licht für das Joint Venture gegeben.

Daimler AG und DKV EURO SERVICE GmbH + Co. KG sind der bereits als EETS Provider registrierten T-Systems EETS GmbH als Gesellschafter beigetreten. Das Joint Venture firmiert als Toll4Europe GmbH. Ziel der Toll4Europe GmbH ist es die Komplexität zwischen den nationalen Toll Chargern und Service Providern zu reduzieren. Durch die Anbindung an die Plattform der Toll4Europe GmbH wird es Service Providern jeder Größe als Vertriebspartner möglich sein, ihren Kunden den EETS Dienst anzubieten.

An der Toll4Europe ist T-Systems mit 55 Prozent beteiligt, Daimler hält an dem Unternehmen 30 Prozent, DKV ist mit 15 Prozent beteiligt. Die unternehmerische Führung der Toll4Europe liegt somit bei T-Systems , die ihre mehr als 14 Jahre Mauterfahrung in das Joint Venture einbringt und neben der Technik auch den Vertrieb bei Service Providern verantwortet. Daimler bringt die Expertise für die zukünftige Integration der On-Board Unit in das Fahrzeug ein. Der DKV steuert über 25 Jahre Erfahrung aus dem Mautgeschäft sowie das Know-how über die Abrechnung von 30 europäischen Mauten für aktuell 140.000 Kunden bei.

Damit sind die Voraussetzungen dafür geschaffen, die geplante Mautbox in den europaweiten Mautsystemen technisch zu implementieren. Die Einführung einer europaweit einsetzbaren Mautbox ist ab 2018 geplant. Die Box soll zum Marktstart Belgien, Deutschland, Frankreich, Österreich und Polen abdecken. Italien, Portugal, Spanien und Ungarn werden möglichst ebenfalls zum Marktstart oder zeitnah danach angebunden. Mittelfristig sollen europaweit alle heutigen und künftigen mautpflichtigen Straßen-, Brücken- und Tunnelmauten über nur ein Gerät erfasst werden.

Ansprechpartner:

Deutsche Telekom AG:

Corporate Communications, +49 (0) 228 181-4949,

medien@telekom.de

Daimler Financial Services AG:

Florian Otto, +49 (0) 711 2574-5868,

florian.otto@daimler.com

DKV EURO SERVICE GmbH + Co. KG:

Dirk Heinrichs, +49 (0) 2102 55 17-889,

dirk.heinrichs@dkv-euroservice.com

Weitere Informationen für Medienvertreter sind im Internet verfügbar:

www.telekom.com/de/konzern/konzernprofil

www.media.daimler.com und www.daimler.com

www.dkv-euroservice.com



Über die Deutsche Telekom

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Daimler im Überblick:

Die Daimler AG ist eines der erfolgreichsten Automobilunternehmen der Welt. Mit den Geschäftsfeldern Mercedes-Benz Cars, Daimler Trucks, Mercedes-Benz Vans, Daimler Buses und Daimler Financial Services gehört der Fahrzeughersteller zu den größten Anbietern von Premium-Pkw und ist der größte weltweit aufgestellte Nutzfahrzeug-Hersteller. Daimler Financial Services bietet Finanzierung, Leasing, Flottenmanagement, Versicherungen, Geldanlagen und Kreditkarten sowie innovative Mobilitätsdienstleistungen an.

Die Firmengründer Gottlieb Daimler und Carl Benz haben mit der Erfindung des Automobils im Jahr 1886 Geschichte geschrieben. Als Pionier des Automobilbaus gestaltet Daimler auch heute die Zukunft der Mobilität: Das Unternehmen setzt dabei auf innovative und grüne Technologien sowie auf sichere und hochwertige Fahrzeuge, die faszinieren und begeistern. Daimler investiert konsequent in die Entwicklung alternativer Antriebe – von Hybridfahrzeugen bis zu reinen Elektrofahrzeugen mit Batterie oder Brennstoffzelle – um langfristig das emissionsfreie Fahren zu ermöglichen. Darüber hinaus treibt das Unternehmen das unfallfreie Fahren und die intelligente Vernetzung bis hin zum autonomen Fahren mit Nachdruck voran. Denn Daimler betrachtet es als Anspruch und Verpflichtung, seiner Verantwortung für Gesellschaft und Umwelt gerecht zu werden.

Daimler vertreibt seine Fahrzeuge und Dienstleistungen in nahezu allen Ländern der Welt und hat Produktionsstätten in Europa, Nord- und Südamerika, Asien und Afrika. Zum Markenportfolio zählen neben Mercedes-Benz, der wertvollsten Premium-Automobilmarke der Welt, sowie Mercedes-AMG, Mercedes-Maybach und Mercedes me, die Marken smart, EQ, Freightliner, Western Star, BharatBenz, FUSO, Setra und Thomas Built Buses und die Marken von Daimler Financial Services: Mercedes-Benz Bank, Mercedes-Benz Financial Services, Daimler Truck Financial, moovel, car2go und mytaxi. Das Unternehmen ist an den Börsen Frankfurt und Stuttgart notiert (Börsenkürzel DAI). Im Jahr 2016 setzte der Konzern mit insgesamt 282.488 Mitarbeitern rund 3 Mio. Fahrzeuge ab. Der Umsatz lag bei 153,3 Mrd. €, das EBIT betrug 12,9 Mrd. €.

DKV Euro Service: Seit über 80 Jahren ist DKV Euro Service einer der führenden Mobilitätsdienstleister für das Logistik- und Transportgewerbe. Von der bargeldlosen Unterwegsversorgung an über 65.000 markenübergreifenden Akzeptanzstellen bis hin zu Mautabrechnung und Mehrwertsteuerrückerstattung bietet DKV ein umfangreiches Leistungsspektrum zur Optimierung und Steuerung von gewerblichen Fuhrparks in ganz Europa. Der DKV ist Teil der DKV MOBILITY SERVICES Group mit rund 900 Mitarbeitern. 2016 erwirtschaftete die Gruppe einen Umsatz von 6,3 Milliarden Euro und war in 42 Ländern tätig. Aktuell sind mehr als 2,7 Millionen DKV CARDs und On-Board Units bei aktuell 140.000 Kunden im Einsatz. 2016 wurde die DKV CARD zum zwölften Mal in Folge als beste Marke in der Kategorie Tank- und Service-Karten ausgezeichnet.