Birgit Bohle wird neue Personalvorständin der Deutschen Telekom

Birgit Bohle kommt von der Deutschen Bahn und ist dort Vorstandsvorsitzende der DB Fernverkehr AG. Sie kann auf eine insgesamt über zehnjährige Karriere bei der Bahn zurückblicken. Unter anderem war sie dort im Vertrieb als Geschäftsführerin und Vorsitzende der Geschäftsführung tätig. Ihre berufliche Karriere hat sie 1992 bei BASF mit einer Ausbildung zur Industriekauffrau begonnen. Die Diplom Betriebswirtin studierte an der WHU Koblenz, in Nizza und Austin/Texas Wirtschaftswissenschaften. Sie arbeitete zunächst bei Bertelsmann und im Anschluss sieben Jahre bei der Unternehmensberatung McKinsey. 2007 wechselte sie zur Bahn.

Prof. Ulrich Lehner, Vorsitzender des Aufsichtsrats der Deutschen Telekom: „Wir sind sehr froh, dass wir Birgit Bohle für die Deutsche Telekom gewinnen konnten. Sie ist eine erfahrene Führungskraft, die sich mit Großkonzernen und ihren komplexen Abläufen bestens auskennt. Sie verfügt über einen breiten Erfahrungshorizont und ist für die neue Aufgabe hervorragend qualifiziert. Sie hat sich in ihrer bisherigen Karriere immer wieder als Impulsgeberin in komplexen, personalintensiven Strukturen bewiesen. Es ist gut, dass frühzeitig die Nachfolge von Christian Illek geklärt werden konnte.“

Timotheus Höttges, Vorstandsvorsitzender der Deutschen Telekom: „Die Berufung ist eine gute Nachricht und in jeder Hinsicht ein Gewinn für die Deutsche Telekom. Ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit mit Birgit Bohle. Für sie spricht ihre ausgeprägte und anerkannte Kunden- und Mitarbeiterorientierung. Sie war bei der Bahn wesentliche Treiberin digitaler Geschäftsmodelle und entsprechender Serviceangebote. Auch von diesen Erfahrungen werden wir profitieren. Mit Birgit Bohle im Vorstand kommen wir unserem Ziel, den Vorstand jünger und vielfältiger zu machen, einen großen Schritt näher.

Birgit Bohle, künftig Personalvorständin und Arbeitsdirektorin der Deutschen Telekom: „Die Telekommunikationsbranche ist das Rückgrat der Wirtschaft und steht weltweit im Umbruch. Die Telekom prägt diese Branche in einem besonderen Maß. Ich kann mir kaum eine spannendere Aufgabe vorstellen, als die Personalarbeit für dieses Unternehmen in dieser Zeit zu gestalten. Vor den Herausforderungen der Telekom habe ich hohen Respekt. Ich freue mich auf die Arbeit im Vorstands- und Führungsteam und mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und Arbeitnehmervertretungen.“

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