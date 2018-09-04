Thorsten Langheim übernimmt neues Vorstandsressort „USA und Unternehmensentwicklung“

Thorsten Langheim rückt zum 1. Januar 2019 in den Vorstand der Deutschen Telekom AG auf. Er übernimmt das neu geschaffene Vorstandsressort „USA und Unternehmensentwicklung“. Für einen Großteil dieses Aufgabenfeldes war er bisher schon in der Funktion eines Generalbevollmächtigten zuständig.

Prof. Ulrich Lehner, Aufsichtsratsvorsitzender der Deutschen Telekom AG: „Der Aufgabenbereich von Herrn Langheim ist in den vergangenen Jahren deutlich gewachsen. Er steht mittlerweile für über 50 Prozent des Umsatzes der Deutschen Telekom. Dieser Entwicklung tragen wir durch einen eigenen Vorstandsbereich Rechnung.“

Timotheus Höttges, Vorstandsvorsitzender der Deutschen Telekom AG: „Mit dem neuen Ressort will der Aufsichtsrat die Bedeutung des USA-Geschäfts für den Konzern im Vorstand besser abbilden. Außerdem wollen wir den Fokus auf die Weiterentwicklung des Portfolios stärken. Es ist deshalb absolut folgerichtig, dass wir den bisherigen Aufgabenbereich von Thorsten Langheim aufwerten und ausweiten. Mit Thorsten verbindet mich eine langjährige und äußerst erfolgreiche Zusammenarbeit. Er ist die perfekte Besetzung für diesen Vorstandsposten.“

Thorsten Langheim: „Ich danke dem Aufsichtsrat für das Vertrauen, das man in mich setzt. Nun gilt es, die erfolgreiche Arbeit der vergangenen Jahre in einer anderen Rolle fortzuführen. Wir haben in den letzten zwölf Monaten wichtige Entscheidungen getroffen, wie zum Beispiel unsere Übernahmen in den USA, Österreich und den Niederlanden. In Abhängigkeit von den Entscheidungen der zuständigen Behörden, werden die nächsten zwei bis drei Jahre richtungsweisend für die Deutsche Telekom sein. Ich freue mich in dieser spannenden Zeit als Teil des Vorstandsteams an dieser Aufgabe verantwortlich mitarbeiten zu können.“

Thorsten Langheim wird in der neuen Funktion neben dem Amerikageschäft auch weiterhin für das Beteiligungsmanagement der Deutschen Telekom zuständig sein. Dazu zählen unter anderem die Aktivitäten der Telekom in Großbritannien und den Niederlanden. Wie bisher schon, wird er auch für die Deutsche Funkturm und die Mobilfunktürme in den Niederlanden und Österreich verantwortlich sein. Auch DT Capital Partners, die Beteiligungsgesellschaft der Telekom, bleibt in seinem Verantwortungsbereich. Darüber hinaus fallen auch die Themen Mergers & Acquisitions und die Portfoliostrategie der Deutschen Telekom in seine Verantwortung.

Zukünftig verfügt die Deutsche Telekom AG dann über neun Vorstandsbereiche: Neben dem des Vorstandsvorsitzenden, sind das die für das Deutschlandgeschäft, für das Europageschäft, für Technologie und Innovation, für die T-Systems, den Personalbereich, für Datenschutz, Recht und Compliance und für Finanzen.

Lebenslauf Thorsten Langheim

Thorsten Langheim (52) ist seit 2009 bei der Deutschen Telekom. Zunächst als Leiter Mergers & Acquisitions, seit 2016 als Generalbevollmächtigter Group Development. Zuvor war er fünf Jahre Partner bei der Beteiligungsgesellschaft Blackstone und zehn Jahre Investmentbanker bei J.P. Morgan und der West LB. Er hat in Deutschland und England studiert und hält einen Master of Sciences in International Securities, Investment und Banking der University Reading. Im Rahmen eines Doppelstudiums in Leeds und Bremen erwarb er sowohl eine BA (Hons) als auch den Abschluss als Diplom-Betriebswirt in European Finance und Accounting.



Über die Deutsche Telekom: Konzernprofil