IT-Sicherheit auch für kleine Unternehmen

Datenklau, Identitäts-Diebstahl, Reputations-Schaden: Die Schlagzeilen 2019 lassen erahnen, dass kleine und mittlere Unternehmen manchmal die Bedeutung von Online-Sicherheit unterschätzen. Das macht sie zu einem beliebten Ziel von Hacker-Angriffen. Mit dem Digital Schutzpaket Business schützt die Deutsche Telekom zuverlässig vor digitaler Kriminalität und Datenverlust. Es ist speziell zugeschnitten auf die Bedürfnisse kleinerer Unternehmen und Selbstständiger.

Cybersicherheit: Das sind die Bedrohungen 2020

Die Digitalisierung schreitet voran und durch die zunehmende Vernetzung (Internet of Things) gibt es automatisch auch mehr mögliche Schwachstellen. Schon heute sind mehr als die Hälfte aller deutschen Unternehmen Opfer eines Cyberangriffs geworden. „Ist eine Lücke vorhanden, wird diese auch ausgenutzt. Denn genau darauf haben es Cyberkriminelle abgesehen. Die Frage ist nicht ob, sondern vielmehr wann ein Angriff passiert und unter welchen Bedingungen dieser stattfindet“, sagt Thomas Tschersich, Chief Security Officer der Deutschen Telekom. Die Anzahl an DDoS-Attacken, Phishing-Mails mit Schadsoftware oder Erpressungs-Trojanern wird weiter zunehmen. Die Schäden sind vielschichtig. Mal sind Netze infiziert, mal stoppt die Produktion oder der Verdienst fällt aus und die Opfer zahlen drauf. Auch den technischen Fortschritt wie Machine Learning und Künstliche Intelligenz machen sich Kriminelle verstärkt zunutze. „Alleine im vergangenen Jahr haben wir durchschnittlich fast 40 Millionen Angriffe pro Tag auf unsere Honeypot-Systeme vermerkt. Das zeigt: Angriffe werden immer professioneller und automatisierter. Ob Privatperson oder Kleinunternehmen – niemand sollte sich 2020 ungeschützt in Sicherheit wiegen“, sagt Tschersich.

Professionelle Hilfe für mehr digitale Sicherheit

Weil IT-Sicherheit aufwändig und teuer ist, sind kleine Unternehmen oft nur unzureichend gegen Computer-Kriminalität gewappnet und rücken so ins Visier. Das Digital Schutzpaket Business der Deutschen Telekom bietet denen wie auch Selbstständigen digitale Sicherheit: Experten des Konzerns prüfen gründlich das Firmennetz sowie die angeschlossenen Geräte. Auch die Software sowie Schnittstellen „nach draußen“. Sie geben Tipps für besseren Schutz gegen unbefugte An- und Zugriffe. Anschließend optimieren sie die Sicherheit direkt beim Kunden.

Sind Daten verloren gegangen, etwa weil Festplatten fehlerhaft formatiert oder mechanisch beschädigt sind, stellen IT-Experten die verlorenen Daten wieder her.

Auch das Warnsystem ID-Alarm ist Teil der Schutzlösung. Ein Service sucht dafür automatisch im Internet nach gestohlenen Log-In Daten und informiert Firmen-Inhaber im Verdachtsfall.

Darüber hinaus arbeitet die Deutsche Telekom mit der Roland Schutzbrief Versicherung AG und der REVOLVERMÄNNER GmbH zusammen. Gemeinsam stellen sie Unternehmenskunden passende Experten für professionellen Reputationsschutz zur Seite. Die Spezialisten lassen unbegründete negative Bewertungen löschen und beraten beim digitalen Reputations-Management.

Umfassender Schutz zum Festpreis

Hinzu kommt: Ein persönlicher Ansprechpartner der Telekom kümmert sich um die Sicherheits-relevanten Belange im Unternehmen. Zum monatlichen Festpreis von 14,95 EUR erhalten Kunden eine Schutzlösung, die vor allem auf Prävention und Früherkennung setzt.

Mehr Informationen zum Digital Schutzpaket Business finden Sie hier: www.telekom.de/digital-schutzpaket-business .

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