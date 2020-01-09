Markenchef Hans-Christian Schwingen verlässt Deutsche Telekom – Ulrich Klenke folgt nach

Hans-Christian Schwingen (53), Markenchef der Deutschen Telekom, hat sich entschieden, das Unternehmen zum 1. April 2020 zu verlassen, um sich neuen Aufgaben zu widmen. Sein Nachfolger wird Ulrich Klenke (48), früherer CEO der Werbeagentur Ogilvy Germany und zuletzt als Berater für Volkswagen tätig.

Schwingen kann auf erfolgreiche Jahre bei der Telekom zurückblicken: So bündelte die Telekom unter seiner Führung die zuvor selbständigen Markenaktivitäten (T-Home, T-Mobile, T-Online) unter einer starken internationalen Marke „T“. Er hatte maßgeblichen Anteil an der Neupositionierung der Telekom von einer technologie- zu einer werteorientierten Erlebnismarke. Eine wichtige Rolle spielte dabei das von Schwingen eingeführte neue Markenversprechen „Erleben, was verbindet.“ („Life is for sharing.“). Damit wurde auch markenseitig der Grundstein für die organisatorische Zusammenführung der Festnetz- und Mobilfunksparte zu einem integrierten, wettbewerbsfähigen Fullservice-Anbieter gelegt.

Die internationalen Markenwertstudien listen die Telekom heute unter den Top 3 der deutschen Marken in der Welt. „Brand Finance Global 500“ führt die Telekom seit 2014 als wertvollste Telekommunikationsmarke in Europa auf: Rangierte sie 2008 noch auf dem vierten Platz, ist sie heute unangefochten die Nummer 1.

Tim Höttges, Vorstandsvorsitzender Deutsche Telekom: „Hans-Christian Schwingen ist ein branchenweit hoch geschätzter Markenexperte. Das Unternehmen hat ihm viel zu verdanken. Er hat unserer Marke und der Unternehmensfarbe Magenta neue Strahlkraft verliehen.“

Hans-Christian Schwingen: „Getreu dem Motto, dass man eine Party verlassen soll, wenn es am schönsten ist, ist es für mich nach über zwölf Jahren bei der Deutschen Telekom nun soweit, etwas Neues anzugehen. Bevor ich mir darüber intensiv Gedanken machen kann, muss ich mit dem Alten erst abgeschlossen haben. Jetzt scheint mir die rechte Zeit gekommen. Ich kann das guten Gewissens tun, weil wir mit Uli den richtigen Nachfolger gefunden haben.“

Mit Ulrich Klenke tritt ein ausgewiesener Experte in Sachen Marketingkommunikation seine Nachfolge an. Er kann auf eine zwanzigjährige Erfahrung in diesem Bereich zurückblicken. Wie Schwingen auch, wird er direkt an den Vorstandsvorsitzenden der Telekom, Tim Höttges, berichten. In seiner letzten Station war er zwei Jahre als Unternehmensberater, hauptsächlich für Volkswagen, tätig. Während seiner Zeit dort war Klenkes Tätigkeitsschwerpunkt die Einführung der Elektromobilitätsmarke ID. in 28 europäischen Märkten.

Seine Karriere begann er bei Daimler. Dort war er Anfang der 2000er Jahre unter anderem für die Marken- und Produktkommunikation von Chrysler, Jeep und Dodge in der deutschen Vertriebsorganisation des Konzerns tätig. Im Anschluss wechselte Klenke als Geschäftsführer zu DDB Berlin. 2007 wurde er Marketing-Chef der Bahn, 2015 CEO der renommierten Werbeagentur Ogilvy Germany.

Telekom-Chef Tim Höttges: „Die Marke Telekom hat eine hohe gesellschaftliche Relevanz. Ulrich Klenke übernimmt eine große Verantwortung, die Marke im Sinne des Zeitgeistes konsistent und nachhaltig weiter zu entwickeln. Seine unternehmerische Erfahrung aus dem Agenturgeschäft und der Tätigkeit für Großunternehmen mit großen Transformationen qualifizieren ihn für diese herausfordernde Aufgabe.“

Ulrich Klenke: „Einen Markenchampion wie die Deutsche Telekom in die Zukunft zu führen, ist der Traum jedes Marketers. Mein Konzept wird eine agile Markenführung sein, mit dem Ziel, digitalen Optimismus zu etablieren und die Menschen emotional zu berühren. Dafür ist es notwendig, bestehende Strukturen zu überdenken, schnell und integriert zu agieren und konsequente Kundenorientierung zu leben.“

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