Telekom zeigt GRAMMY Awards

Vorhang auf für die 62. GRAMMY Awards. Die Telekom zeigt den weltweit renommiertesten Musikpreis live und exklusiv am 26. Januar aus Los Angeles. Auftritte von Billie Eilish, Ariana Grande, Camila Cabello, Aerosmith, Lizzo, Jonas Brothers, Demi Lovato und vielen mehr zählen zu den Höhepunkten. Musikfans in Deutschland können die Grammys in der Nacht von Sonntag auf Montag sehen. Die Telekom zeigt das Ereignis ab 2:00 Uhr (MEZ) im kostenlosen Livestream auf www.magenta-musik-360.de . MagentaTV-Kunden können die Show auf Programmplatz 131 erleben.

„Wir starten die Musiksaison gleich mit einem Paukenschlag. Liveerlebnisse wie die GRAMMY Awards machen MagentaMusik 360 so erfolgreich und zur führenden Adresse für Musikerlebnisse auch in VR und 360 Grad“, sagt Michael Schuld, TV- und Entertainmentchef der Telekom Deutschland. „Wir bieten unseren Kunden mit MagentaTV ein vielfältiges und qualitativ hochwertiges Entertainment-Erlebnis. Exklusive Inhalte und starke Partnerschaften spielen dabei eine wichtige Rolle.“

Große Auswahl an Festivals und Konzerten

Die Zuschauer können sich auf einen spannenden Abend voller Emotionen freuen. Alicia Keys moderiert wie bereits im Vorjahr. Der Soul-Superstar erhielt bereits 15 der goldenen Trophäen. Hoffnungen auf gleich mehrere Auszeichnungen können sich Lizzo, Lil Nas X und Vampire Weekend machen. Lady Gaga und Ariana Grande gehören ebenfalls zu den Favoriten. Mit gerade einmal 17 Jahren stellt die Newcomerin Billie Eilish einen Rekord auf. Die „Bad Guy“-Interpretin ist als jüngste Künstlerin in allen vier Hauptkategorien „Record Of The Year“, „Album Of The Year“, „Song Of The Year“ und „Best New Artist“ nominiert.

Die Award-Show wird auch im Anschluss bei MagentaMusik 360 und in der Megathek von MagentaTV zur Verfügung stehen. Dort bietet die Telekom bereits heute eine umfangreiche Auswahl an Festivals und Konzerten. Somit können alle #DABEI sein und ihre Eindrücke teilen.

Das sind die Grammys

Die Grammys werden seit 1959 jährlich von der Recording Academy in Los Angeles verliehen. Die Awards gelten als höchste Auszeichnungen der Musikbranche. In insgesamt 84 Kategorien werden Sänger, Komponisten, Produktionsleiter und Tontechniker ausgezeichnet. Über die Nominierten und Gewinner bestimmen 50 Experten. Seit 1973 gibt es die „Grammy Hall of Fame“. In diese werden Interpreten mit besonderer historischer oder qualitativer Bedeutung aufgenommen. Seit 2000 gibt es den „Latin Grammy“.

Über die GRAMMY Awards: www.grammy.com

Über MagentaMusik 360: www.magenta-musik-360.de

Über MagentaTV: www.telekom.de/magentatv

Über #DABEI: www.telekom.com/dabei

Über die Deutsche Telekom: Deutsche Telekom Konzernprofil