Deutsche Telekom gewinnt neue Partner für „IoT Solution Optimizer“

Die Telekom baut das Partnernetzwerk des „IoT Solution Optimizer“ weiter aus. Neu dabei ist der Mobilfunkbetreiber Telia Company. Lieferanten wie Qualcomm oder Nordic Semiconductor machen den Service jetzt noch attraktiver. Die Telekom bietet Unternehmen damit einen einfachen und schnellen Einstieg in das Internet der Dinge (IoT). Mit nur wenigen Klicks kreiert der IoT Solution Optimizer Hardware-Lösungen als sogenannten „digitalen Zwilling“. Das gewünschte Design stellen sich Kunden aus einem breiten Angebot von Technik-Lieferanten selbst zusammen. Unternehmen entwickeln mit dem IoT Solution Optimizer batteriebetriebene mobile IoT-Lösungen mit geringen Kosten. Die Einsatzmöglichkeiten sind vielfältig: Sensoren orten und verfolgen wertvolle Güter. Sie überwachen Zustände wie Temperatur oder Trockenheit. Auch SmartCity-Lösungen wie Smart Lighting oder Smart Waste sind typische Szenarien.

„Das große Interesse freut uns. Der Zugang neuer Partner bestätigt unser Konzept: Einfach anwendbar, mit klaren Empfehlungen für ein optimales Produkt. Auch die ausgezeichnete Auswahl an IoT Bausteinen überzeugt", sagt Rami Avidan, Leiter des IoT-Geschäfts der Deutschen Telekom. „Der wichtigste Vorteil: Der IoT Solution Optimizer steigert die Effizienz von IoT-Anwendungen. Die Lebensdauer einer Batterie kann im Schnitt bis zu sechs Monate verlängert werden. Das kann über Erfolg oder Misserfolg eines IoT-Geschäftsmodells entscheiden.“

Kunden sind begeistert

Der IoT Solution Optimizer ist Teil der Strategie der Deutschen Telekom, das IoT-Geschäft schneller auszubauen und Unternehmen jeder Größe zu unterstützen, die im Internet der Dinge erfolgreich sein möchten. Zu den ersten Kunden gehören die Beratungsunternehmen axxessio und ORBIT IT-Solutions. Mit dem IoT Solution Optimizer entwickeln sie profitable Internet-of-Things-Services. One:solutions Engineering ist einer der Kunden von Magenta Telekom in Österreich. Der Digitalisierungs-Dienstleister für IoT-Anwendungen spart mit diesem Service deutlich Entwicklungskosten ein.

Neue Mobilfunkpartner

Telia Company ist neues Mitglied: „Die exklusive Partnerschaft mit der Deutschen Telekom in den nordischen Ländern und im Baltikum ist für uns und unsere Kunden sehr wertvoll“, sagt Björn Hansen, Leiter von Telia IoT. „Der IoT Solution Optimizer stärkt unser IoT-Angebot. Das Internet der Dinge kann damit sein volles Potenzial entfalten, auf sehr kosteneffiziente Weise, verbunden mit kurzen Markteinführungszeiten.“

In 2020 sollen weitere Betreiber folgen. Latvijas Mobilais Telefons (LMT) und Telekom Slovenije testen den Service in Zusammenarbeit mit ihren Branchenpartnern. Sie sind die größten Betreiber in Lettland und Slowenien.

Neue Hardware- und Service-Partner

Der IoT Solution Optimizer wurde im letzten Jahr eingeführt. Seitdem konnten mehr als ein Dutzend neuer Hardware- und Solution-Partner gewonnen werden. Dazu gehören:

Chipsätze und IP: CEVA, Goodix (Commsolid), Unisoc

IoT-Module: Changhong (AI-Link), Gosuncn, Nordic Semiconductor, USR IoT

Ortungstechnik: Polte, Skyhook, SONY Semiconductor Solutions

Verbesserung der Batterielaufzeit: Qoitech

IoT-Geräte: Allterco, BeWhere, Ubiscale

Beratung zu IoT Business Cases: Wireless 20/20.

Verfügbarkeit

Der IoT Solution Optimizer unterstützt aktuell Anwendungen auf Basis der IoT-Technologie NarrowBand-IoT (NB-IoT) in folgenden Netzen der Deutsche Telekom: Deutschland, Kroatien, den Niederlanden, Österreich Polen, der Slowakei, der Tschechischen Republik, Ungarn und in den USA. Telia Company bietet den Service in Dänemark, Estland, Finnland, Litauen, Norwegen und Schweden an. In Lettland und Slowenien führen LMT und Telekom Slovenije Tests mit Kunden durch.

Weitere Informationen zum IoT Solution Optimizer hier .

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