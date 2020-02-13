Digital X startet in der Digital-Hauptstadt Berlin



Berlin ist Ausgangspunkt der Digital X 2020. Europas größte Initiative zur Digitalisierung startet am 12. März in der Arena Berlin. Dort treffen sich über 2.000 Entscheider aus der Region. Vertreter von Industrie, Start-ups, Politik und Verbänden tauschen sich über digitale Best Practices aus. Gemeinsam treiben sie die Digitalisierung voran. Über 40 Unternehmen aus Berlin und der Region zeigen auf der Digital X East, wie Digitalisierung uns heute schon beeinflusst. Regionale Start-ups machen digitale Ideen erlebbar. Im Vorentscheid des Digital Champions Award werden die besten Digitalprojekte aus Berlin, Brandenburg, Thüringen und Sachsen ausgezeichnet.

Auf der Digital X East werden u.a. sprechen

Helge Braun, Chef des Bundeskanzleramts und Vorsitzender des IT-Rates der Bundesregierung

Jochen Schweizer, Gründer, Investor und Erlebnis-Experte

Mario Ohoven, Präsident des Bundesverbandes mittelständische Wirtschaft

Hagen Rickmann, Geschäftsführer Geschäftskunden der Telekom Deutschland und Schirmherr der Digital X Initiative

Matthias Patz, Vorsitzender Ausschuss Innovation & Technologie, IHK Berlin & Vice President bei DB Systel GmbH

Stephan Bayer, Vorstand media:net Berlin Brandenburg e.V. & Founder und CEO sofatutor.com

Alexandra Horn, Leiterin Mittelstandförderung bei DIN

Jörg Dahlmann, Sport-Journalist

Stefan Kretzschmar, Handball-Legende

Warum Berlin?

Tesla hat Deutschland zum Standort für seine neue Fabrik in Europa ausgewählt. Im Südosten von Berlin sollen schon ab 2021 Batterien und E-Autos entstehen. Das ist ein Schub für Forschung, Industrie sowie mögliche Zulieferer im Osten Deutschlands. Zugpferd der Region ist Berlin: In der Hauptstadt werden pro Tag rund 100 Unternehmen gegründet. Sie belegt beim Digitalisierungsindex des Fraunhofer-Instituts den Spitzenplatz in Sachen Verwaltung oder WLAN-Hotspots. Auf der Straße des 17. Juni wurde ein 3,6 km langes Testfeld für autonomes Fahren eröffnet. Berlin Mitte ist Deutschlands größtes 5G-Gebiet, der Ausbau schreitet weiter voran. Das neu gegründete CityLab entwickelt Lösungen für die Stadt der Zukunft. Welche Strahlkraft Berlin auch auf die Region hat, wird auf der Digital X East diskutiert.

Hinweis 3. März 2020

Die Digital X bringt nicht nur die wichtigsten Digital-Themen, spannendsten Innovationen und hochkarätigsten Speaker in die Regionen des Landes – sondern auch viele Menschen zusammen. Damit einher geht natürlich eine gewisse Fürsorgepflicht, Ihrer Gesundheit gegenüber – gerade auch in Zeiten des sich ausbreitenden Corona-Virus.



Wir, das Digital X Projektteam, haben uns schweren Herzens entschieden, die für den 12. März 2020 in Berlin geplante Digital X East nicht stattfinden zu lassen und das Event im Interesse der Gesundheit aller Gäste, Partner und Mitarbeiter*innen zu verschieben.



Wir haben die aktuelle Situation bezüglich der Übertragungen und Infektionsketten des neu aufgetretenen Corona-Virus zum Schutz aller Teilnehmer*innen sorgfältig geprüft.

Um die weitere Verbreitung des Virus sowie mögliche Einzel- oder Gruppeninfektionen unserer bereits registrierten 1.500 Gäste zu verhindern, haben wir uns entschlossen, die Digital X East zum jetzigen Zeitpunkt nicht durchzuführen.

Die Gesundheit und Fürsorge für alle Teilnehmer*innen ist für uns oberstes Gebot. Wir können und wollen hier keine Risiken eingehen.



Auch wenn die Digital X East jetzt nicht stattfinden kann, werden wir versuchen, noch einen Termin in 2020 zu finden. Sobald dieser feststeht werden wir darüber informieren.

Zum Hintergrund

Digital X ist Europas größte, branchen-übergreifende Digitalisierungsinitiative. In ihr engagieren sich über 200 nationale und internationale Partner. Sie tourt im Frühjahr 2020 durch sechs deutsche Regionen. Das große Finale der Digital X 2020 findet am 19. und 20. November in Köln statt. Das Konzept: vernetzen, austauschen und voneinander lernen im Sinne des digitalen Fortschritts. Die besten Unternehmen werden mit dem „ Digital Champions Award “ ausgezeichnet. Weitere Details zur Digitalisierungsinitiative finden Sie hier und unter www.telekom.com/digitalx .

Über die Deutsche Telekom : Deutsche Telekom Konzernprofil

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