Dirk Wössner verlässt Deutsche Telekom nach Auslaufen seines Vertrages zum 31. Dezember 2020

Dirk Wössner, Vorstand Telekom Deutschland, hat dem Präsidialausschuss des Aufsichtsrats der Deutschen Telekom mitgeteilt, dass er seinen zum 31. Dezember 2020 auslaufenden Vertrag nicht verlängern wird. Er wird ab 2021 Vorstandsvorsitzender eines wachstumsstarken Softwareunternehmens. Der Präsidialausschuss hat die Entscheidung mit Bedauern zur Kenntnis genommen und die Suche nach einem Nachfolger eingeleitet. Im Zuge eines geordneten Nachfolgemanagements wird die Deutsche Telekom mit der gebotenen Ruhe und Sorgfalt Gespräche mit geeigneten Kandidatinnen und Kandidaten führen.

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