Optimales WLAN in jedem Winkel – Telekom bietet intelligente Lösung für die Heimvernetzung

In allen Ecken zu Hause #DABEI: Der superschnelle Anschluss ist geschaltet und alle Endgeräte über das WLAN miteinander verbunden. Je nach der baulichen Situation innerhalb des Zuhauses kann es sein, dass das WLAN Signal nicht überall in der gewünschten Geschwindigkeit zur Verfügung steht. Gut gedämmte Wände, Fußbodenheizungen und elektrische Geräte wie beispielsweise Mikrowellen können sich negativ auf das WLAN Signal auswirken. Wird dann noch der Router nicht optimal positioniert, reicht das WLAN Signal nicht in jeden Winkel. Dann ist schnelle und kompetente Hilfe gefragt. Was also tun, wenn der Frust groß ist?

Die Telekom bietet hier eine Lösung mit ihren WLAN Paketen. Ein Baustein ist die moderne Mesh-Technologie, die das WLAN-Signal nicht einfach weitergibt, sondern ein eigenes Netz bildet. Somit ist das Zuhause mit einem stabilen und unterbrechungsfreien WLAN Signal versorgt.

Ein weiterer wichtiger Baustein ist der Service. In jedem Paket ist bereits eine telefonische Unterstützung dabei. Ein Anruf genügt, und die Telekom bietet hier eine passende Lösung. In zwei Paketen ist sogar ein vor Ort Service inklusive. Dieser greift, wenn eine Lösung per Telefon im Vorfeld nicht möglich ist. In diesen Fällen kommt der Servicetechniker zu Hause vorbei und findet eine auf den Kunden zugeschnittene Lösung.

Das Telekom-Versprechen lautet: Top-Geschwindigkeit, immer stabil und schnelle Hilfe durch den Service, wenn nötig.

Mit den drei neuen WLAN Paketen ist für jeden das richtige Angebot dabei

1. Variante: WLAN Paket S für 3,95 Euro monatlich

Ein Speed Home WIFI (WLAN Verstärker mit innovativer Mesh Technologie) inklusive

90 Tage Geld zurück Garantie

telefonische Unterstützung durch -Experten bei der Einrichtung und WLAN Optimierung

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2. Variante: WLAN Paket M für 5,95 Euro monatlich

Ein Speed Home WIFI (WLAN Verstärker mit innovativer Mesh Technologie) inklusive

90 Tage Geld zurück Garantie

telefonische Unterstützung durch Experten bei der Einrichtung und WLAN Optimierung – falls eine Lösung per Telefon nicht möglich ist, greift der Vor-Ort Service

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3. Variante: WLAN Paket L für 9,95 Euro monatlich

Zwei Speed Home WIFI (WLAN Verstärker mit innovativer Mesh Technologie) inclusive

90 Tage Geld zurück Garantie

telefonische Unterstützung durch Experten bei der Einrichtung und WLAN Optimierung – falls eine Lösung per Telefon nicht möglich ist, greift der Vor-Ort Service durch qualifizierte Servicetechniker

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Für die Pakete S und M gibt es aktuell ein Aktionsangebot. Der Kunde zahlt drei Monate 0 Euro. Nach Ablauf der drei Monate greift der reguläre Preis. Die Aktion geht bis 31. Mai 2020.

Speed Home WIFI

Diese Hardware unterstützt Mesh WLAN-Technologie und verstärkt das WLAN zuhause. Sie ermöglicht MagentaTV in Ultra HD und 4k-Qualität. Eine sichere Datenübertragung erfolgt über WPA/WPA2 Verschlüsselung. Sie ist schnell und einfach per WPS-Knopfdruck eingerichtet. Optimale und störungsfreie Verbindungsqualität ist durch „Seamless Handover" gewährleistet. Das heißt, das Smartphone wird nahtlos von Mesh-Gerät zu Mesh-Gerät weitergereicht. So wird immer die optimale Verbindungsqualität gewährleistet. Eine optimale Reichweite und Signalqualität durch zwei 2,4-GHz-und vier 5-GHz-Antennen runden das Angebot ab. Ideal dazu passt der Router Speedport Smart 3, der neben der Unterstützung moderner Super-Vectoring und Glasfaser Anschlüsse den zentralen Mesh-Knoten bildet. Bis zu sechs Mesh Geräte sind in einem WLAN möglich.

„In allen Ecken zu Hause #DABEI.“ So lautet die Botschaft der begleitenden Kommunikationskampagne. Sie wird reichweitenstark über TV, Online, Print, Out of Home und Social Media ausgespielt. Die Kampagne startet am 26. Februar. Die Vorteile vom WLAN der Telekom insbesondere für Familien zeigt der TV-Spot am Beispiel eines frisch verliebten 15-Jährigen Teenagers. Auf der Suche nach einem ruhigen Ort für einen Videocall mit ihrem Freund landet das Mädchen auf dem Dachboden. Dort kann sie – dank stabilem WLAN in der hintersten Ecke – ihrem Schwarm endlich ihre Liebe gestehen. Damit nicht nur der 40-sekündige Werbespot mit einem „Happy End“ endet, gibt es die neuen WLAN-Pakete ab sofort überall bei der Telekom zu kaufen.

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