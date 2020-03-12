Disney und Deutsche Telekom verkünden exklusiven Deal für die Vermarktung von Disney+ in Deutschland

Zum Start des Disney Streaming-Services am 24. März ist die Deutsche Telekom exklusiver Vertriebspartner von Disney+ in Deutschland. Sie startet mit einem sensationellen Angebot für alle MagentaMobil-, MagentaZuhause- und MagentaTV-Kunden.

Bereits in den ersten zwölf Wochen nach Launch, konnte Disney+ 28,5 Millionen Kunden für sich gewinnen. Der Streaming-Service bietet exklusive Disney+ Originals, zeitlose Klassiker und die neuesten Blockbuster von Disney, Marvel, Pixar, Star Wars und National Geographic und vieles mehr. Die besten Geschichten der Welt, jetzt alle an einem Ort.

„Mit der Disney Ankündigung ins Streaming-Geschäft einzusteigen, war uns klar, dass wir dieses attraktive Angebot für unsere Kunden zugänglich machen müssen“, so Dirk Wössner, Vorstand für das Deutschlandgeschäft der Deutschen Telekom. „Wer erinnert sich nicht an Klassiker wie „Das Dschungelbuch“, „Schneewittchen“ oder die neuesten Blockbuster wie „Avengers: Endgame“ und „Star Wars“. Disney erzählt einfach Geschichten für Alle.“

Jan Koeppen, President, The Walt Disney Company EMEA, „Mit Disney+ betreten wir eine neue Ära an Innovation und Kreativität für Disney und schaffen ein einzigartiges Erlebnis für Fans. Mit der Deutschen Telekom als unserem Vertriebspartner für Disney+ in Deutschland können wir jetzt Millionen von Telekom-Kunden verschiedene Wege anbieten, über die sie unsere Filme und Serien erleben können.“

Alle MagentaMobil-, MagentaZuhause- und MagentaTV-Kunden erhalten Disney+ 6 Monate ohne Aufpreis. Danach können sich Telekom Vertragskunden einen attraktiven Preisvorteil sichern. Das Angebot ist monatlich kündbar.

Bis zur vollständigen Integration der Disney+ App auf den Receivern der Deutschen Telekom können Telekom Kunden die Disney+ App auf ihrem Tablet, Smartphone sowie auf ihrem SmartTV über den MagentaTV Stick genießen.

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