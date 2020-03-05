Innovationen in der Cloud: Google Cloud und T-Systems schließen strategische Partnerschaft

Google Cloud und T-Systems haben heute eine Partnerschaft angekündigt. Gemeinsam werden sie Unternehmen mit cloud-basierten Lösungen und Managed Services bei der digitalen Transformation unterstützen. T Systems wird die Kompetenz von Google Cloud nutzen und Kunden beraten, bei der Migration helfen und Managed Services anbieten.

„Unser gemeinsames Ziel ist es, Organisationen mit Hilfe der Cloud bei der Digitalisierung und Verbesserung von Geschäftsprozessen zu begleiten“, sagte Adel Al-Saleh, CEO von T-Systems. „Diese Partnerschaft ist ein Kernelement unserer Strategie. Sie besteht darin, mit Managed Cloud Services einen Mehrwert für unsere Kunden zu generieren.“

„Mit T-Systems haben wir einen großartigen Partner gefunden, um den Kunden gemeinsam innovative Cloud-Lösungen und -Services zu Verfügung zu stellen“, so Thomas Kurian, CEO Google Cloud. „Die Erfahrungen von T-Systems beim Management von IT-Umgebungen und die Kompetenz im Bereich Unternehmenstransformation sind für Kunden bei der Bewertung und Umsetzung von Cloud-Lösungen von großem Nutzen.“

T-Systems wird ein Kompetenzzentrum für Google Cloud aufbauen. Dies hilft Unternehmen, zunächst ihren Geschäftsbedarf zu identifizieren. Der nächste Schritt sind dann maßgeschneiderte Cloud-Lösungen. In dem neuen Kompetenzzentrum werden Experten für Business Transformation von T Systems arbeiten. Im Fokus stehen:

Lösungen für umfangreiche Migrationen in die Cloud,

Modernisierung von SAP-Anwendungen,

innovative Lösungen mit Künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen

sowie Lösungen für Data Warehouse und Data Analytics in der Cloud.

Zuerst geht es den Partnern um Lösungen für Schlüsselbranchen wie die Fertigungsindustrie, die Automobil- und Logistikbranche sowie den öffentlichen Sektor.

Über die Deutsche Telekom : Deutsche Telekom Konzernprofil

Über T-Systems: T-Systems Unternehmensprofil



Über Google Cloud: Google Cloud unterstützt Unternehmen mit seinem umfangreichen Portfolio an Plattform-Services, Infrastruktur- und Branchenlösungen sowie Fachwissen dabei, die konzerneigene digitale Transformation durch datengestützte Innovationen voranzutreiben. Mit Cloud-Lösungen, die auf Googles Spitzentechnologie aufbauen, unterstützt Google Cloud Firmen jeder Größe dabei, künftige Herausforderungen effizienter, moderner und innovativer zu meistern. Weltweit steht Google Cloud Kunden in mehr als 150 Ländern als verlässlicher Partner zur Seite, um gemeinsam deren wichtigste geschäftliche Probleme zu stemmen.