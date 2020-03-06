MagentaTV: Dramatische Spannung im März

Im März können sich MagentaTV-Zuschauer auf zwei neue Serien freuen. Mit „Manhunt – Tödliche Spiele“ startet die zweite Staffel der True-Crime Serie. Die spannende Produktion über die Fahndung nach einem Terroristen gibt es ab 19. März bei MagentaTV.

In der deutschen Co-Premiere von „A Million Little Things“, die am 10. März startet, geht es um Freundschaft und Zusammenhalt im Angesicht eines unerwarteten Todes. Beide Serien stehen exklusiv und ohne Zusatzkosten in der MagentaTV-Megathek bereit.

FBI-Ermittlungen nach einer wahren Geschichte

„Manhunt“ rollt wahre Kriminalfälle neu auf und lässt die Zuschauer die Arbeit der Ermittler miterleben. In der ersten Staffel ging es um einen Paketbomber und den FBI-Ermittler, der es schließlich schaffte, ihn zu entlarven. Die zweite Staffel dreht sich nun um einen anderen Fall: Den Bombenanschlag auf die Olympischen Spiele in Atlanta 1996. Die Medien verdächtigten den Wachmann Richard Jewell, der die Bombe vor der Detonation entdeckt hatte, und die Polizei informierte. Die Serie zeigt, wie die Ermittler zugleich mit der Vorverurteilung durch Presse und Bevölkerung umgehen, und den wahren Täter ermitteln.

„Manhunt“ ergänzt ein besonderes Angebot an Crime-/Thriller-Serien in der Megathek, die auf wahren Begebenheiten und historischen Personen basieren: In der englischen Produktion „A Confession“ untersucht Martin Freeman als Kommissar einen Vermisstenfall. „Il Cacciatore“ und „Farina“ handeln vom Umgang mit der Mafia in Italien und Spanien.

Weitere Neuheiten bei MagentaTV

Die Fox-Serie „A Million Little Things“ erzählt, wie die Freunde des erfolgreichen Geschäftsmanns und Familienvaters Jonathan Dixon nach seinem Freitod ihr eigenes Leben überdenken.

Ab März präsentiert MagentaTV außerdem die beiden Krimi-Serien „NCIS L.A.“ und „Hawaii Five-0“ in der Megathek. Von beiden Serien werden die Staffeln eins bis fünf verfügbar sein.

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