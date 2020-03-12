MagentaZuhause: Nicht nur schnell auch traumhaft günstig

Die Deutsche Telekom gibt nicht nur bei der Sufgeschwindigkeit richtig Gas, sondern auch beim Preis. Wer in der Zeit vom 16. März bis zum 4. Mai zuschlägt und sich für das Angebot MagentaZuhause XL mit bis zu 250 Mbit/s inklusive einer Flatrate in alle deutschen Fest- und Mobilfunknetze entscheidet, zahlt für die ersten sechs Monate nur 19,95 Euro und danach dauerhaft 49,95 Euro monatlich. Damit senkt Telekom den monatlichen Grundpreis um fünf Euro. Bestandskunden, die sich für diese Tarif entscheiden, profitieren ebenfalls. Der Wechsel von einen „kleineren“ Tarif in den XL macht sich auch hier bezahlt. Die ersten drei Monate kosten ebenfalls nur 19,95 Euro, danach schlägt der XL auch hier dauerhaft mit 49,95 Euro zu buche.

Schlag auf Schlag geht es weiter

Wer sich mit dem Gedanken trägt, mit 100 Mbit/s durch das Netz zu surfen und mit Mobilfunkvertrag und Festnetzvertrag zur Telekom wechseln will, kann sich ebenfalls auf ein tolles Angebot freuen. Nach dem Motto „besser geht es nicht“, bietet die Telekom ab Ende März für einen kurzen Zeitraum ein attraktives Bündelangebot: MagentaZuhause L mit 100 Mbit/s kombiniert mit dem MagentaMobil Special EINS der 10 GB beinhaltet, erhält der Kunde zu einem TOP-Preis von in Summe nur 49,95 Euro pro Monat. Im Klartext heißt das: Ein Angebot, das alles bietet, was das Herz begehrt und das im besten Telekom Netz. Der Einrichtungspreis entfällt. Das Magenta1-Angebot hat eine Vertragslaufzeit von 24 Monaten.

Noch mehr Angebote

Und weiter geht es mit Angeboten die schwach machen: Ab dem 1. April sinken die Preise bei MagentaZuhause XXL mit 500 Mbit/s von 70 Euro auf nur noch 59,95 Euro für Neukunden – wer es noch schneller möchte bucht den MagentaZuhause Giga mit 1000 Mbit/s für nur noch 79,95 Euro statt 119 Euro – das macht eine Ersparnis von rund 40 Euro.

Auch bei diesen Tarifen ist neben einer Surfflat die Flatrate in alle deutschen Fest- und Mobilfunknetze enthalten.

Schnell zugreifen und sich freuen

Und wo gibt es dieses Angebot? Ganz einfach überprüfen und buchen. Alle Informationen zu den verfügbaren Angeboten und Geschwindigkeiten gibt es hier :

Möglich geworden sind Geschwindigkeit und Angebot durch die Investitionen der Telekom in den zurückliegenden Monaten. Rund 28 Millionen Haushalte und Unternehmensstandorte können inzwischen Supervectoring mit Bandbreiten bis zu 250 Mbit/s nutzen.

Auch das WLAN optimieren

Der superschnelle Anschluss ist geschaltet und alle Endgeräte sind über das WLAN miteinander verbunden. Je nach der baulichen Situation innerhalb des Zuhauses kann es sein, dass das WLAN Signal nicht überall in der gewünschten Geschwindigkeit zur Verfügung steht. Gut gedämmte Wände, Fußbodenheizungen und elektrische Geräte wie beispielsweise Mikrowellen können sich negativ auf das WLAN Signal auswirken. Wird dann noch der Router nicht optimal positioniert, reicht das WLAN Signal nicht bis in jeden Winkel. Dann ist schnelle und kompetente Hilfe gefragt. Was also tun, wenn der Frust groß ist?

Mit den drei neuen WLAN Paketen ist für jeden das richtige Angebot dabei

Variante: WLAN Paket S für 3,95 Euro monatlich

Ein Speed Home WIFI (WLAN Verstärker mit innovativer Mesh Technologie) inklusive

90 Tage Geld zurück Garantie

telefonische Unterstützung durch -Experten bei der Einrichtung und WLAN Optimierung

MeinMagenta-APP - Schritt für Schritt zum optimalen WLAN

Variante: WLAN Paket M für 5,95 Euro monatlich

Ein Speed Home WIFI (WLAN Verstärker mit innovativer Mesh Technologie) inklusive

90 Tage Geld zurück Garantie

telefonische Unterstützung durch Experten bei der Einrichtung und WLAN Optimierung – falls eine Lösung per Telefon nicht möglich ist, greift der Vor-Ort Service

MeinMagenta-APP - Schritt für Schritt zum optimalen WLAN

Variante: WLAN Paket L für 9,95 Euro monatlich

Zwei Speed Home WIFI (WLAN Verstärker mit innovativer Mesh Technologie) inclusive

90 Tage Geld zurück Garantie

telefonische Unterstützung durch Experten bei der Einrichtung und WLAN Optimierung – falls eine Lösung per Telefon nicht möglich ist, greift der Vor-Ort Service durch qualifizierte Servicetechniker

MeinMagenta-APP - Schritt für Schritt zum optimalen WLAN

Über die Deutsche Telekom: Deutsche Telekom Konzernprofil



