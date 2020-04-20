Telekom startet weltweit erstes offenes Netzwerk für das Internet der Dinge (IoT)



Die Telekom schafft im bislang komplexen Internet der Dinge mehr Klarheit. Mit einem offenen Netzwerk bringt sie alle Akteure zusammen. Ob Entwickler oder Betreiber, Partner oder Lieferant: Dieser „Hub“ wird der neue Branchentreff rund ums Internet der Dinge. Wichtigstes Ziel ist es, Zugang und Betrieb eines zunehmend heterogenen IoT-Ökosystems so einfach und beherrschbar wie möglich zu gestalten. Transparent, mit Standards und offenen Schnittstellen: Damit reagiert die Telekom auf die dringendste Forderung der IoT Welt.

"Wir schöpfen mit dem neuen Zentrum für IoT das volle Potenzial des Internet der Dinge aus“, sagt Rami Avidan, verantwortlich für das IoT-Geschäft der Telekom. „Mit der Zusammenführung aller IoT-Lösungen in einer Infrastruktur bieten wir eine bislang einzigartige Geschäftsumgebung. Damit etabliert die Telekom das weltweit erste offene IoT-Netzwerk und erweitert ihre Rolle vom IoT-Player zum Orchestrator.“

IoT.Einfach.Machen.

Der neue Branchentreff führt das komplette Angebot der wichtigsten Elemente zusammen, die für IoT Lösungen unverzichtbar sind: Konnektivität, Geräte, Clouddienste oder Angebote für die Datenanalyse. Dabei setzt die Telekom nicht nur auf die eigenen IoT-Technologien. Der Marktplatz mit seinem vielfältigen Partnerportfolio bietet den Kunden größtmögliche Flexibilität. Der Aufbau und der Betrieb von individuellen IoT-Lösungen werden so erheblich vereinfacht. Die Entwicklungszeit von individuellen Kundenlösungen bis zur Marktreife verkürzt sich drastisch.

Im Betrieb sorgen standardisierte Schnittstellen für eine unkomplizierte Kommunikation. Allen wichtigen Clouds, Protokolle und Technologien sind untereinander kompatibel. Das heißt, unterschiedliche IoT Ökosysteme spielen nun nahtlos zusammen. Mit diesem revolutionären Ansatz gelangen die Daten der Anwendungen und Geräte unkompliziert dorthin, wo sie gebraucht werden: Entweder auf ein integriertes Dashboard oder direkt in die Systeme und Benutzeroberflächen der Kunden und Partner. Neu ist, dass Sensordaten und die eingesetzte Konnektivität aus einer Gesamtsicht verwaltet werden können. IoT war noch nie einfacher.

Gemeinsam IoT weiterentwickeln

Der Start des Netzwerks ist für das zweite Quartal 2020 geplant und wird laufend erweitert. Die Telekom lädt Partner und Kunden ein, die neue IoT Umgebung zu testen und gemeinsam den Erfolg von IoT-Lösungen zu fördern.

Mehr zu IoT bei der Telekom erfahren Sie heute von 11:00 - 12:30 Uhr bei der digitalen Pressekonferenz „Accelerate Digital Now“ mit T-Systems-CEO Adel Al-Saleh.

Weitere Informationen über die IoT-Dienste der Deutschen Telekom finden Sie unter iot.telekom.com

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