Telekom Shops öffnen wieder



Die Telekom öffnet ihre Shops wieder: Heute sind die ersten 30 Shops wieder für ihre Kunden da. Morgen, Freitag, 24. April 2020, werden weitere rund 120 Telekom Shops bundesweit ihre Pforten öffnen. „Nach über fünf Wochen freut sich unser Team sehr, unseren Kundinnen und Kunden wieder vor Ort zu begegnen. Schon heute haben wir viel Zulauf und Bestätigung bekommen, dass auch unsere Kunden die Beratung in ihrem Telekom Shop vermisst haben“, sagt Björn Weidenmüller, Operativer Geschäftsführer Privatkunden Vertrieb bei Telekom Deutschland. Der Schutz der Kunden und Mitarbeiter steht dabei an erster Stelle. Ziel ist es, im Laufe der nächsten zwei Wochen alle Telekom Shops mit allen Services und Produkten wieder für den Publikumsverkehr zu öffnen.

Verschiedene Maßnahmen zum Schutz unserer Kunden und Mitarbeiter wurden dabei getroffen:

Plexiglasscheiben an den Kassen

Zugangsregulierung durch Shop Mitarbeiter

Grundausstattung Hygiene (Medizinische Schutzmasken, Handschuhe und Desinfektionsmittel)

Abstandshalter vor der Kasse

bargeldloses Bezahlen

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