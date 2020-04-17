Gemeinsam gegen COVID-19: Die Telekom zeigt „One World: Together At Home“ mit Superstars wie Lady Gaga, Billie Eilish, Paul McCartney, Taylor Swift und vielen mehr im kostenlosen Livestream. Zu sehen ist die weltweite Veranstaltung am 18. April 2020 ab 20:00 Uhr auf MagentaMusik 360 und MagentaTV. Global Citizen veranstaltet das Event gemeinsam mit der Weltgesundheitsorganisation (WHO) und den Vereinten Nationen (UN). Sie alle wollen jene unterstützen, die sich täglich im Kampf gegen das Coronavirus einsetzen. In Zeiten der Isolation steht die Show für Zusammenhalt und Inspiration. Kuratiert wird sie in Zusammenarbeit mit Lady Gaga.

„One World: Together At Home“ startet mit einem Digital Special und Auftritten von internationalen Stars wie Lang Lang, Rita Ora, Jack Johnson, Michael Bublé oder Hozier. Zudem werden auch Menschen zu Wort kommen, die gegen das Coronavirus im Einsatz sind. Im Anschluss moderieren die Talkshow-Größen Jimmy Fallon, Jimmy Kimmel und Stephen Colbert eine so noch nie dagewesene globale TV- und Livestreaming-Show. Zum prominenten Line-Up zählen Weltstars wie Andrea Bocelli, Alicia Keys, Celine Dion, Jennifer Lopez, Taylor Swift, Billie Eilish, Chris Martin, Elton John, Paul McCartney, Stevie Wonder und viele mehr.

Die Telekom zeigt das einzigartige TV- und Streaming-Event live im besten Netz. Das Digital Special wird am 18. April ab 20:00 Uhr auf MagentaTV (Kanal 131) und im kostenfreien Livestream auf www.magenta-musik-360.de zu sehen sein. Direkt im Anschluss in der Nacht von Samstag auf Sonntag ab 2:00 Uhr (CET) wird die rund zweistündige TV-Show gezeigt. Zudem wird sie für 72 Stunden in der kostenlosen MagentaMusik 360-Mediathek und der Megathek von MagentaTV verfügbar sein. Der MagentaTV-Sender #DABEI zeigt eine Wiederholung der Show.

Weiterführende Informationen

Event: globalcitizen.org/de/connect/togetherathome

MagentaMusik 360: magenta-musik-360.de

#DABEI: www.dabei-tv.de

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