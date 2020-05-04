Mark Forster und Telekom verbinden Deutschland.



Teil eines Musikvideos sein: Dieser Traum wird Realität. Am 1. Mai erschien Mark Forsters neue Single „Übermorgen“. Ein Song über Zusammenhalt und Verbundenheit. In der aktuellen Situation eine Botschaft wichtiger denn je. Für den Clip startet eine einzigartige Mitmach-Aktion. Die Telekom und der Sänger rufen gemeinsam dazu auf ganz persönliche Grüße, Bilder, Erinnerungen oder Zitate zu teilen. Diese werden im Musikvideo zu sehen sein, das am 29. Mai veröffentlicht wird. Den Startschuss gab Forster am 1. Mai während seines Senderbesuchs beim neuen TV Sender #DABEI . Dieser ist jederzeit in der Mediathek von MagentaTV abrufbar.

Jeder kann bis zum 17. Mai mitmachen und die Beiträge exklusiv mit dem Instagram - und dem Facebook-Kanal von MagentaMusik 360 teilen. Mit ein bisschen Glück wird die eigene Botschaft im Musikvideo des Popstars verewigt. Am 29. Mai wird Forster „Übermorgen“ unter anderem auf MagentaTV und MagentaMusik 360 präsentieren.

Mark Forster ist gespannt

„Gemeinsam mit der Telekom habe ich mich gefragt, wie man in diesen Zeiten mit seinen Liebsten verbunden bleibt. Jeder kann in meinem Video #dabei sein und seine Gefühle zum Ausdruck bringen. Damit sind meine Fans mir ganz nah und ich den Fans“, erklärt Mark Forster. „Ich bin schon sehr auf die Beiträge gespannt und glaube, dass es ein besonders emotionales Video wird.“

Und Christian Loefert, der die Kooperation bei der Telekom Deutschland verantwortet, ergänzt: „Mark Forster ist einer der bekanntesten Künstler Deutschlands. Deshalb freut es mich sehr, dass wir mit ihm diese innovative digitale Mitmach-Aktion umsetzen. Im besten Netz der Telekom können alle in dieser Zeit mit Freunden und Familie verbunden bleiben und dabei teilen, was sie bewegt. Genau darum geht es im Video zu ‚Übermorgen‘.“

Jan Kubran, Head of Music Licensing GSA, Brands I Live I Licensing, Sony Music Entertainment Germany GmbH, fügt hinzu: “Die Telekom und Mark Forster setzen mit dieser reichweitenstarken digitalen Mitmach-Aktion zur neuen Single ‚Übermorgen‘ trotz aktueller Herausforderungen ein positives Zeichen in ganz Deutschland. Four Music Vice President Daniel Malat und mich freut es daher umso mehr, die digitalen Möglichkeiten des führenden europäischen Telekommunikationsunternehmens mit dem kreativen Schaffen eines unserer größten deutschen Künstler nachhaltig zu verbinden.“

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