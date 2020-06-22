Telekom startet weltweit erste offene Plattform für das Internet der Dinge (IoT)



Die Telekom schafft im komplexen Internet der Dinge mehr Klarheit. Mit einer einzigartigen Plattform bringt sie alle Akteure zusammen. Der "IoT-Hub" wird der neue zentrale Anlaufpunkt. Ob für Kunde, Entwickler, Betreiber, Partner oder Lieferant: Wichtigstes Ziel ist es, Zugang und Betrieb eines zunehmend heterogenen IoT-Ökosystems so einfach und beherrschbar wie möglich zu gestalten. Transparent, mit Standards und offenen Schnittstellen. Damit reagiert die Telekom auf die dringendste Forderung der IoT-Welt.

Revolutionärer Ansatz

Der IoT-Hub führt alle wichtigen Elemente des Internet der Dinge zusammen: Konnektivität, Geräte, Clouddienste und Lösungen für die Datenanalyse. Dabei setzt die Telekom nicht nur auf eigene IoT-Angebote. Ein Marktplatz mit vielfältigen Partnerlösungen bietet den Kunden höchste Flexibilität. Alle Bausteine sind miteinander kompatibel. Kunden können sich ihre Wunschlösung individuell zusammenbauen und betreiben. Die Entwicklungszeit bis zur Marktreife verkürzt sich drastisch.

"Wir schöpfen mit dem IoT-Hub das volle Potenzial im Internet der Dinge aus“, sagt Rami Avidan, verantwortlich für das IoT-Geschäft der Telekom. „Mit der Zusammenführung aller IoT-Komponenten in einer Infrastruktur bieten wir ein einzigartiges betriebliches Umfeld. Damit etabliert die Telekom als erster Anbieter weltweit eine derartige Plattform. Der Konzern erweitert seine Rolle vom IoT-Player zum IoT-Orchestrator.“ Der Start ist für das zweite Halbjahr 2020 geplant. Der IoT-Hub wird laufend erweitert. Die Telekom lädt Partner und Kunden ein, die neue IoT-Umgebung zu testen.

IoT war noch nie einfacher

Im Betrieb sorgen standardisierte Schnittstellen für eine unkomplizierte Kommunikation. Diverse IoT-Ökosysteme spielen nahtlos zusammen. Ebenso alle wichtigen Clouds, Protokolle und Technologien. Die Betriebsdaten liegen immer dort vor, wo sie gebraucht werden. Auf einem integrierten Dashboard, in den Systemen oder Desktops. Die Anmeldung an verschiedenen Systemen entfällt. Denn alle Daten befinden sich auf einem zentralen Dashboard.

Alle Informationen zum IoT Hub finden Sie hier .

Weitere Informationen über die IoT-Dienste der Deutschen Telekom finden Sie unter iot.telekom.com .

Gründung der Deutschen Telekom IoT GmbH zum 01. Juli 2020

Mit der Ausgründung des IoT-Geschäftes in eine selbständige GmbH zum 01. Juli 2020 will die Telekom am Markt schneller werden. Wettbewerber im IoT-Umfeld sind besonders beweglich und haben schlanke Entscheidungsstrukturen. Die eigenständige Deutsche Telekom IoT GmbH (kurz: DT IoT) soll die Position der Telekom in diesem Wachstumsmarkt stärken.

„Als eigenständiges Unternehmen sind wir agiler und können den schnell wachsenden IoT-Markt besser bedienen“, sagt Rami Avidan, designierter Geschäftsführer der Deutschen Telekom IoT GmbH. Die neu gegründete DT IoT verantwortet das gesamte IoT-Geschäft der Deutschen Telekom - vom technischen Vertrieb über das Lösungsdesign bis zur Produktion.

Digital X: IoT greifbar für Mittelständler

Auf der Digital X am 23. Juni 2020 wird Rami Avidan, verantwortlich für das IoT-Geschäft bei der Telekom, einen strategischen Ausblick auf das Internet der Dinge geben. Zudem stellt er eine neue IoT-Plattform der Telekom vor. In Workshops diskutieren Teilnehmer, wie das Internet der Dinge Lieferketten krisensicher machen kann. DIGITAL X ist Europas größte, branchen-übergreifende Digitalisierungsinitiative. In ihr engagieren sich über 200 nationale und internationale Partner. Sie begleitet kleine und mittelständische Unternehmen bei der digitalen Transformation. Weitere Details zur Digitalisierungsinitiative finden Sie unter www.telekom.com/digitalx .

Registrieren Sie sich unter digital-x.eu/digital-edition , wenn Sie an der DIGITAL X – DIGITAL EDITION am 23. Juni 2020 teilnehmen möchten.

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