Vertragsdokumente ohne digitale Signatur sicher senden



Kontaktlos und noch einfacher: Kunden können mit der digitalen Lösung „Media Transfer“ ihrem Telekom-Serviceberater Dokumente, Fotos und Unterschriften während des Gesprächs an der Hotline mit jedem Smartphone senden. Vertrags-, Namensänderungen und weitere Kundenanliegen werden vereinfacht. Und das ganz ohne digitale Signatur. „Unser erklärtes Ziel ist es, möglichst alle Anliegen im ersten Kontakt zu lösen. Mit dem sicheren digitalen Service ‚Media Transfer‘ ist das nun möglich“, erklärt Ferri Abolhassan, Geschäftsführer Service Telekom Deutschland GmbH.

Wie funktioniert „Media Transfer“?

Mit der Anwendung haben Kunden die Möglichkeit, ihrem Berater Dokumente, Fotos und Unterschriften sofort zu senden. Das funktioniert ganz einfach mit jedem Smartphone direkt im Beratungsgespräch. Ganz ohne App, Codes oder Zugangsdaten und zwar sicher, vertraulich und einfach.

Der Berater fragt den Kunden nach seiner Smartphone-Telefonnummer. Danach sendet er an diese Nummer eine SMS. In dieser ist ein personalisierter Link enthalten. Der Kunde öffnet die SMS, klickt auf den Link und wird dann durch die weiteren Schritte geführt. Zum Beispiel: „Fotografieren Sie Ihren Ausweis“. Das Foto wird sicher und verschlüsselt an einen Telekom-Server übermittelt. Es ist dann automatisch in der Kundendatenbank hinterlegt und steht dem Berater sofort zur Verfügung.

Der schnelle und unkomplizierte Kommunikationsprozess schließt die Lücke zwischen Post, Fax und Video-Ident. Nichts muss kopiert, eingescannt oder per Post versandt werden. Ein Foto reicht aus. Der Kunde spart Zeit und Porto und sein Anliegen wird schon während des Telefonats abgeschlossen. Im Anschluss kann der Kunde ein PDF-Dokument für die private Ablage herunterladen.

Flixcheck-Software macht es einfach

Media Transfer basiert auf der Software von Flixcheck. Damit senden Unternehmen individuelle, digitale Formulare via SMS, E-Mail oder Messenger aufs Smartphone ihrer Kunden. Auf diesem Weg erhalten sie digitale Dokumente, Fotos, Unterschriften oder Bankverbindungen der eigenen Kunden mit nur wenigen Klicks.

Nutzer wählen Namen

Nutzer der Telekom-Ideenschmiede haben den Namen „Media Transfer“ aus einer Vielzahl von Vorschlägen gewählt. In der Ideenschmiede kann jeder den Service der Zukunft gestalten. Feedback zu aktuellen Fragen ist ebenso erwünscht wie Verbesserungsvorschläge und neue Ideen.

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