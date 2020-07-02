Datenleitungen für die Cloud einfach selbst buchen
- Multi Cloud Connectivity Platform von T-Systems
- Datenleitungen selbst buchen und nach Verbrauch bezahlen
- Direktverbindungen und VPNs zu AWS, Azure und Google
Mit der Multi Cloud Connectivity Platform buchen Kunden Datenleitungen für Cloud-Anwendungen jetzt direkt bei T-Systems. Die Plattform bietet Verbindungen der Deutschen Telekom sowie anderer Cloud-Netzwerkanbieter zu AWS, Azure und Google. Zur Auswahl stehen in einem Self-Service-Portal Direktverbindungen und Virtual Private Networks. Damit verknüpfen Kunden ihre eigenen Rechenzentren mit der Private Cloud von T-Systems und verschiedenen Public Clouds. Der Kunde kann kurzfristig Bandbreite zubuchen oder reduzieren. Abgerechnet wird nach Verbrauch.
T-Systems präsentiert die Multi Cloud Connectivity Platform erstmals der breiten Öffentlichkeit am Mittwoch, 8. Juli, von 12.00 bis 13.30 Uhr (MESZ) im Livestream gemeinsam mit einem Gastreferenten von Gartner. Die Veranstaltung findet auf Englisch statt.
Mit dem neuen Connectivity-Angebot baut T-Systems ihren Service für das Managen von Multi-Cloud-Landschaften weiter aus. Eine IT-Infrastruktur auf verschiedenen Cloud-Plattformen bietet Unternehmen strategische Vorteile. Sie stellt Nutzern im Unternehmen IT-Kapazitäten bereit: etwa virtuelle Maschinen, Speicher, Applikationen und Funktionen. Und dies ganz nach Bedarf, Kosten-, Governance- und Security-Vorgaben oder Performancewünschen. Von der damit verbundenen Komplexität entlastet T-Systems Kunden mit einem umfassenden Multi-Cloud-Management .
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