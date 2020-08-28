Deutschland sucht Digital Champions

Die letzten Monate waren ein Katalysator für die Digitalisierung. Unternehmen entwickelten neue, digitale Lösungen. Ohne es zu wissen, sind manche Firmen dabei zu digitalen Vorreitern geworden. „Der Champions Award 2020 gibt Ihnen die Gelegenheit, Ihr Unternehmen zu präsentieren. Nutzen Sie die Chance und zeigen Sie, dass Sie zu den Champions von morgen zählen“, so der Appell von Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier als Schirmherr des Digital Champions Awards.

Der Digital Champions Award zeichnet Unternehmen aus, die digitale Lösungen in ihrem Geschäft besonders konsequent oder innovativ einsetzen. Ziel des Awards ist es nicht nur, die bedeutendsten Projekte mittelständischer Unternehmen zu prämieren. Sein Ziel ist vor allem, diese Projekte einer breiten Öffentlichkeit bekannt zu machen.

Bewerbung für den Digital Champions Award bis 28. September 2020

Der Digital Champions Award ist Deutschlands größter branchen-übergreifender Award zum Thema Digitalisierung. Das Gemeinschaftsprojekt von Telekom und WirtschaftsWoche bietet erfolgreichen Digitalisierern aus dem Mittelstand eine Bühne. Der namhafte Award macht digitale Vorzeigeprojekte und innovative Lösungen aus ganz Deutschlands sichtbar. Dabei geht der Wert der Auszeichnung über die Trophäe hinaus. Viele Gewinner der vergangenen Jahre haben ihren Erfolg für ihre interne und externe Kommunikation nutzen können. Der Gewinn des Awards bedeutet immer auch Motivation und Bestätigung für die Mitarbeiter*innen sowie Aufmerksamkeit bei bestehenden oder potenziellen Kunden

Unternehmen reichen ihre digitalen Projekte in vier Kategorien ein

Digitale Transformation Mittelstand

Digitales Kundenerlebnis

Digitale Produkte und Dienstleistungen

Digitale Prozesse und Organisation

Mehr zum Bewerbungsprozess, Teilnahmebedingungen und zur Preisverleihung finden Sie hier .



Zum Hintergrund DIGITAL X ist Europas größte, branchen-übergreifende Digitalisierungsinitiative. In ihr engagieren sich über 200 nationale und internationale Partner. Die finale Veranstaltung der DIGITAL X 2020 findet am 19. und 20. November statt. Das Konzept: vernetzen, austauschen und voneinander lernen im Sinne des digitalen Fortschritts. Die besten Unternehmen werden mit dem „ Digital Champions Award “ ausgezeichnet. Weitere Details zur Digitalisierungsinitiative finden Sie hier und unter www.telekom.com/digitalx .

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