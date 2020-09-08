MagentaTV: Hier hat Sportberichterstattung ein Zuhause.

Gute Nachricht für MagentaTV Kunden: Ab dem 08. September erweitert die Telekom das Sport-Angebot für MagentaTV Kunden mit DAZN. Besonders erfreuen wird das neue Angebot alle Fußball-Fans: Fußball-Bundesliga, UEFA Champions League, UEFA Europa League und zahlreiche weitere internationale Top-Ligen und Wettbewerbe - LIVE, im Re-Live und als Highlights auf Abruf. Was will der Fussball-Fan mehr?

Egal ob per Media-Receiver (Generation 401, 601 oder 201) oder per TV-Stick, Magenta-TV Kunden profitieren vom umfangreichen DAZN Fußball-Angebot. DAZN zeigt alle Freitags- und Montagsspiele der Bundesliga, die Spiele am Sonntagmittag, den DFL Supercup, die Relegation sowie alle Bundesliga Highlights LIVE und auf Abruf. Dazu kommen mehr als 100 Spiele der UEFA Champions League exklusiv in voller Länge sowie alle Spiele der UEFA Europa League und viele Spiele der europäischen Top-Fußballligen, natürlich immer live und auf Abruf.

Ab der Saison 2021/22 können sich alle Fans dann sogar auf noch mehr Premium-Fußball freuen, denn DAZN hat sein Portfolio ab der übernächsten Saison deutlich erweitert. Fußball-Fans erleben dann den kompletten Bundesliga-Freitag und -Sonntag exklusiv auf DAZN. Zudem wird der Streamingservice nahezu alle Partien der UEFA Champions League live und exklusiv als Einzelspiele und in der Konferenz übertragen – von den Playoffs bis zum Finale.

Darüber hinaus bietet DAZN allen MagentaTV Kunden auch ein extrem breites Angebot außerhalb des Fußballs: Fans erleben insgesamt über 8.000 Live-Events pro Jahr, zum Beispiel den besten US-Sport aus der NFL, NBA, NHL oder MLB, Motorsport, Boxen, Tennis, Kampfsport, Radsport, Wintersport und vieles mehr.

Informieren, buchen und mitfiebern

Über MagentaTV kann der Sportfan damit ein umfangreiches Sportangebot mit allen relevanten Sportabos/ - diensten einfach empfangen und nutzen. Dazu gehören unter anderem neben DAZN auch die Sportangebote von Sky und MagentaSport.

Ausführliche Informationen erhalten alle Interessenten auf: www.telekom.de/sport

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