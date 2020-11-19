Deutsche Telekom wird mit Cisco Global Award ausgezeichnet

Die Deutsche Telekom ist mit dem Cisco Partner Summit Digital Global Award als “Technology Excellence: Service Provider of the Year” ausgezeichnet worden. Cisco gab die Gewinner während seiner jährlichen Partnerkonferenz bekannt, die in diesem Jahr digital abgehalten wurde.

Die Cisco Partner Summit Digital Global Awards dienen der Anerkennung herausragender Geschäftspraktiken. Sie werden an Ciscos Vertriebspartner verliehen und belohnen die besten Methoden der Branche. Zu den Kriterien gehören innovative Prozesse, architekturbasierte Erfolge, strategische, auf Geschäftsergebnisse ausgerichtete Programme, das Ergreifen neuer Chancen sowie außergewöhnliche Vertriebsansätze.

"Es ist mir eine große Freude die Partner zu würdigen, die weiterhin hervorragende Leistungen zeigen und den Wert für unsere Kunden steigern", sagte Oliver Tuszik, Senior Vice President, Global Partner Organization, Cisco. "Es ist mir eine Ehre, der Deutschen Telekom diese Auszeichnung und Anerkennung für herausragende Leistungen bei der Unterstützung der Kunden bei der Bewältigung ihrer geschäftlichen Herausforderungen zu überreichen.“

"Bei der Deutschen Telekom stellen wir unsere Kunden stets in den Mittelpunkt unserer Aktivitäten. Die Produkte von Cisco sind ein wichtiger Bestandteil, um das beste Kundenerlebnis zu bieten. Ich freue mich, dass Cisco unsere Anstrengungen und unser Engagement mit dem Global Award for the Service Provider of the Year honoriert", sagt Claudia Nemat, Vorstandsmitglied Technologie & Innovation der Deutschen Telekom.

Die Auszeichnung würdigt nicht nur die harte Arbeit in einem aufgrund von Covid-19 herausfordernden Jahr, sondern auch das unerschütterliche Engagement der Deutschen Telekom für ihre Kunden, national und international.

Die Cisco Partner Summit Digital Global Awards spiegeln die leistungsfähigsten Partner innerhalb bestimmter Technologiemärkte in allen geografischen Regionen wider. Alle Preisträger werden von einer Gruppe von Cisco Global Partner-Organisationen und regionalen Führungskräften ausgewählt.

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