Komplettpaket MagentaBusiness HomeOffice: Zu Hause so effizient arbeiten wie im Büro

Die Telekom bietet Unternehmen ab sofort Komplettpakete für den Arbeitsplatz zuhause. So können Mitarbeiter zu Hause und unterwegs genauso produktiv arbeiten wie im Büro. Mit Hilfe eines Online-Konfigurators stellen sie ihr individuelles Paket zusammen. So bekommt der Kunde alle Leistungen betriebsbereit aus einer Hand. Die Hardware bietet die Telekom zu besonders günstigen Konditionen an: Das MacBook Air von Apple zum Beispiel schon ab 18,14 Euro im Monat. Das Angebot umfasst:

Hardware – von Laptop bis Monitor und Maus

– von Laptop bis Monitor und Maus Konnektivität – Highspeed Internet, Festnetz und Mobilfunk

– Highspeed Internet, Festnetz und Mobilfunk Software – zur Zusammenarbeit, von Chat bis Videokonferenz

– zur Zusammenarbeit, von Chat bis Videokonferenz IT-Sicherheit – zum Schutz der Daten zuhause und unterwegs

– zum Schutz der Daten zuhause und unterwegs Support - bei der Einrichtung und darüber hinaus

„Seit Beginn der Corona-Pandemie haben Home-Office und mobiles Arbeiten deutlich an Relevanz gewonnen. Die passende Ausstattung dafür ist oftmals ein komplexer Vorgang. Welches ist der richtige Laptop oder Tablet? Wieviel Bandbreite und welche Software benötige ich? Mit dem Home-Office Konfigurator wollen wir besonders kleineren und mittleren Unternehmen helfen. Wir bieten die Möglichkeit individuelle Home-Office Lösungen zu gestalten oder vorkonfigurierte Pakete zu buchen. Und das zu attraktiven Preisen inklusive Einrichtung und Service“, sagt Thomas Spreitzer, Leiter Vertrieb KMU und Marketing Geschäftskunden der Telekom Deutschland. „Wir beraten nicht nur bei der Auswahl der richtigen Technik und Tools. Wir bieten zusätzlich relevante Informationen rund um das Home-Office, wie zum Beispiel zu steuerrechtlichen Fragen oder Fördermittel Beantragung.“

Die Anforderungen des mobilen Arbeitens abgedeckt

Kunden stellen sich ihr Paket so zusammen, wie es ihren individuellen Anforderungen entspricht. Breitbandanschluss und Mobilfunk (inklusive Datenvolumen) stellen die Verbindung sicher. Cloud PBX, die Telefonanlage aus der Cloud, sorgt dafür, dass Mitarbeiter jederzeit und überall erreichbar sind. Sie vereint Festnetz, Mobilfunk und Internetzugang mit den kollaborativen Anwendungen von Webex und Microsoft 365. Das „Digital Schutzpaket Business“ sorgt für Sicherheit bei sensible Kundendaten. Mit dem Installationspaket L und dem professionellen IT-Support „Computerhilfe Business“ sind die mobilen Arbeitsplätze schnell einsatzbereit. Die Hardware ist zu besonders attraktiven Preisen erhältlich. Zur Auswahl stehen:

Dell Latitude 3410 für 499 Euro

(14-Zoll-FHD-Display / 256 GB Speicher)

(14-Zoll-FHD-Display / 256 GB Speicher) Dell Latitude 5410 für 849 Euro

(14-Zoll-FHD-Display / 256 GB Speicher)

(14-Zoll-FHD-Display / 256 GB Speicher) Apple MacBook Air für 880 Euro (oder monatlich 18,14 Euro)

(13 Zoll Display und 256 GB SSD-Speicher)

(13 Zoll Display und 256 GB SSD-Speicher) Apple MacBook Pro 13“ für 1.100 Euro (oder monatlich 21,02 Euro)

(13 Zoll Display und Touchbar sowie 256 GB SSD-Speicher)

(13 Zoll Display und Touchbar sowie 256 GB SSD-Speicher) Apple MacBook Pro 16“ für 1.973 Euro (oder monatlich 37,55 Euro)

(16 Zoll Display und Touchbar sowie 512 GB SSD-Speicher.

Das Komplettpaket einfach online konfigurieren

Mit dem Online-Konfigurator stellt sich der Kunde sein HomeOffice Paket ganz nach seinen individuellen Anforderungen zusammen. Zusätzlich steht ein Expertenteam bereit, Kunden auch telefonisch bei allen Fragen rund um HomeOffice und mobiles Arbeiten zu beraten. Alternativ bietet die Telekom auch drei vorkonfigurierte Pakete an. Diese bieten alles, was Mitarbeiter für den erfolgreichen Start im HomeOffice brauchen.

Begleitend zur Einführung von MagentaBusiness HomeOffice startet die Telekom eine Werbekampagne mit Schauspieler Christoph Maria Herbst und Wladimir Klitschko. Zu sehen ist der Spot mit der Botschaft: „Zuhause arbeiten wie im Büro!“ bis 6.Dezember 2020 auf reichweitenstarken Sendern sowie online.

Mehr Infos zu MagentaBusiness HomeOffice finden Sie hier: www.telekom.de/homeoffice

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